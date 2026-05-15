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Cuándo cobro Anses: el calendario de pagos de la semana del lunes 18 al viernes 22 de mayo 2026

La Anses confirmó cómo seguirá el cronograma de pagos. Alcanzará a jubilados, pensionados, titulares de asignaciones familiares y beneficiarios de distintas prestaciones sociales.

Redacción

Por Redacción

Cronograma Anses.

Cronograma Anses.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) confirmó el cronograma de pagos que comenzará el próximo lunes 18 de mayo y alcanzará a jubilados, pensionados, titulares de asignaciones familiares y beneficiarios de distintas prestaciones sociales.

Anses: cómo sigue el calendario de pagos en mayo 2026

Los jubilados y pensionados que perciben el haber mínimo continuarán cobrando durante toda la semana próxima y recibirán además el bono extraordinario de 70 mil pesos. A esto se suma el incremento por movilidad del 3,38 por ciento que impacta sobre todas las prestaciones.

El calendario arrancará el lunes 18 de mayo con los pagos para jubilados y pensionados mínimos con DNI terminados en 5, además de titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH), Asignación por Embarazo y Asignación por Prenatal. El cronograma de pagos de Anses para la semana del 18 de mayo es el siguiente:

  • Jubilaciones y pensiones que no superen un haber mínimo

DNI terminados en 5: 18 de mayo
DNI terminados en 6: 19 de mayo
DNI terminados en 7: 20 de mayo
DNI terminados en 8 y 9: 21 de mayo

  • Jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo

DNI terminados en 0 y 1: 22 de mayo

  • Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo

DNI terminados en 5: 18 de mayo
DNI terminados en 6: 19 de mayo
DNI terminados en 7: 20 de mayo
DNI terminados en 8: 21 de mayo
DNI terminados en 9: 22 de mayo

  • Asignación por Embarazo

DNI terminados en 5: 18 de mayo
DNI terminados en 6: 19 de mayo
DNI terminados en 7: 20 de mayo
DNI terminados en 8: 21 de mayo
DNI terminados en 9: 22 de mayo

  • Asignación por Prenatal

DNI terminados en 6 y 7: 18 de mayo
DNI terminados en 8 y 9: 19 de mayo

  • Prestación por Desempleo

DNI terminados en 0 y 1: 22 de mayo

En paralelo, continúan vigentes los pagos de otras prestaciones que ya comenzaron en mayo.

  • Asignación por Maternidad

Todas las terminaciones de documento: del 13 de mayo al 10 de junio

  • Asignaciones Pago Único (Matrimonio, Nacimiento y Adopción)

Todas las terminaciones de documento: del 12 de mayo al 10 de junio

  • Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

Todas las terminaciones de documento: del 11 de mayo al 10 de junio

El organismo previsional recordó que los pagos se realizan según la terminación del DNI y que no es necesario retirar el dinero el mismo día de acreditación.

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Jubilados y Pensionados

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) confirmó el cronograma de pagos que comenzará el próximo lunes 18 de mayo y alcanzará a jubilados, pensionados, titulares de asignaciones familiares y beneficiarios de distintas prestaciones sociales.

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