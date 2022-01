Covid: Río Negro todavía no definió si adhiere a las últimas medidas nacionales

La provincia de Río Negro definirá en las próximas horas si adhiere a las últimas medidas difundidas por el gobierno nacional en el marco de la pandemia de covid y que ayer fueron analizadas en la reunión del Consejo Federal de Salud que presidió la ministra nacional Carla Vizzotti.

Así lo indicó este miércoles Mercedes Ibero, secretaria de Políticas Públicas de Salud de Río Negro en el habitual informe semanal, donde también señaló que la mayoría de los casos se registran en la provincia son de la variante Delta y sólo se reportaron cuatro de Ómicron de personas que no tiene residencia en Río Negro. Al tiempo que reconoció no tener estadísticas sobre la cantidad de positivos que se conocen a diario y corresponden a personas no residentes.

Por otra parte la funcionaria recordó que ahora las personas que presentan síntomas deben autoaislarse, al igual que quienes se consideren contacto estrecho; y sólo se hisopa a los mayores de 60 años con algunas patologías preexistente.

Aclaró que «el contacto estrecho con plan completo de vacunación debe aislarse cinco días» y después del quinto día «sale, si tiene síntomas es positivo y no necesita testearse», en ese caso debe ingresar en la aplicación dispuesta por el gobierno provincial y llenar la declaración jurada que le permitirá justificar la inasistencia laboral.

Ibero adelantó que la provincia «no tomará medidas especiales» porque «no hay ningún colapso sanitario» y en ese sentido valoró el plan de vacunación porque «con más de 3.500 casos en Bariloche sólo hay 4 camas de terapia intensiva ocupadas y en Viedma, con más de 350, son dos camas».

Dijo que entre los mayores de 18 años el 90% de la población recibió la primera dosis y el 89,5 la segunda, con los niños «estamos mejor que en resto del país» porque el 75% ya se aplicó la primera y el 52% la segunda, mientras que esos porcentajes llegan al 85 y 69% entre los adolescentes.

Por último insistió con el pedido de «aislamiento para los positivos y contactos estrechos» además de informar a la aplicación CUIDAR. «Cuidemos mucho a los demás» enfatizó.