Trabajo presencial en debate: aseguran que crece el brote en un organismo de Neuquén

La semana pasada, trabajadores de la dirección Provincial de Estadística y Censos de Neuquén denunciaron un brote de Covid-19 entre el personal. En una semana, la cantidad de contagios casi que se duplicó y temen que siga creciendo. Aseguran que se apuró la presencialidad aún sin tener las condiciones mínimas necesarias para poder cumplir con los protocolos sanitarios. Y en ese sentido, denuncian que el gobierno provincial quiere "pasar por encima" la realidad de que los contagios continúan.

La semana pasada eran 7 los trabajadores y trabajadoras contagiadas, una semana después hay 12 de los 35 empleados que asistían presencial a la dirección provincial contagiados, y tres personas más que fueron contactos estrechos. Temen que el brote siga creciendo ya que en los primeros días no se informó que debían realizar aislamiento.

"Son 12 trabajadores y trabajadoras de la dirección de Estadísticas y Censos, y además, hasta el momento, tres contactos estrechos de esas personas confirmadas", contó a radio Calf, Sol Arrieta, una de las trabajadoras de la dirección provincial.

Y advirtió: "todavía no estamos pudiendo medir el alcance de hasta donde vamos a poder llegar con estos contactos estrechos porque sabemos que durante los primeros días donde no se nos informó lo que estaba pasando, no nos aislamos, por lo tanto no sabíamos quienes eramos positivos y queines no, muchas personas conviven con otras personas, con lo cual es imposible pensar que vayamos a ser solo tres contactos estrechos contagiados, pero ese es el número que manejamos hoy".

Arrieta insistió en la denuncia que se había realizado la semana pasada: "En ese edificio no hay protocolo posible de sostener por eso de que no hay ventilación cruzada, hay muchos espacios que directamente no tienen ventilación, hay una cocina que tampoco tiene ventilación y que es absolutamente reducida, al igual que los baños que tenemos los baños divididos por género y tenemos un baño para cada género, con lo cual es muy difícil cumplir con cualquier protocolo que impida la propagación del virus que ya sabemos que no se erradicó y que se sigue propagando".

Además, la trabajadora del lugar aseguró que la situación se podría haber evitado porque parte del trabajo se puede hacer perfectamente desde la virtualidad. Y, en ese sentido, denunció que fue "una decisión del gobierno, de pasar por encima de esta realidad".

"Desde el 15 de julio cuando el gobierno decidió que todos teníamos que empezar a volver a la presencialidad a como de lugar, nosotros hicimos un plateo dentro del organismo, hicimos un planteo a las autoridades de la dirección que era imposible sostener un protocolo", contó. Y subrayó que "el tema del edificio es un tema que viene previo a la pandemia, nosotros hace años que venimos peleando por las condiciones del edificio que ni siquiera tiene salida de emergencia".

"No es algo que puede pasar desapercibido, acá todas las autoridades saben en que situaciones nos llevan a trabajar, y todas las autoridades saben que estos 12 contagios, mas los que se están dando afuera eran absolutamente evitables", resaltó Arrieta.

"Es aberrante que se sigan sosteniendo porque si estas medidas de presencialidad obligatoria y, en muchísimos casos, infundada. Hay trabajos que es imposible pensarlos desde los domicilios, pero otros que no solamente se puede, sino que además se hizo durante todo este tiempo", cerró.