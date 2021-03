Crece el malestar en Salud por el acuerdo firmado por ATE y UPCN

El acuerdo salarial que firmaron ATE y UPCN con el gobierno provincial aumentó el descontento en el escalafón de salud en Neuquén, tras un año de trabajo sobreexigido por la pandemia del coronavirus. A los reclamos del Siprosapune y el Sindicato de Enfermería, ambos excluidos de la negociación con el Poder Ejecutivo, se sumaron en los últimos días grupos de autoconvocados que demandan una recomposición mayor al 12% acordado.

Esta semana habrá otros dos días de paro de los trabajadores profesionales, mañana y el jueves, con una nueva movilización en Neuquén capital. El sector, además de considerar insuficiente el acuerdo del 12% de suba salarial más sumas fijas, continúa demandando a la Legislatura que sancione una ley de carrera para contrarrestar los efectos negativos que el convenio colectivo de trabajo generó sobre ciertos ítems como la dedicación exclusiva.

“No satisface a nadie el acuerdo salarial y nos parece una falta de compromiso del gobierno después del año que tuvimos”, definió ayer la jefa de la Unidad Covid del hospital Castro Rendón, Silvia Alegría, en declaraciones a La Red.

La disconformidad no es exclusiva de los dos sindicatos de profesionales, sino que también llegó a sectores “autoconvocados” y agrupaciones disidentes al interior del propio ATE. Ayer se difundió un audio del delegado de la Junta Interna en el Castro Rendón, Juan Millapán, en el que supuestamente advertía que, quienes no habían acompañado en las asambleas el acuerdo salarial, no serían incorporados a los listados de pase a planta.

“Descontento hay, de hecho lo tenemos todos. Pero también hay animosidad”, evaluó el secretario general de ATE, Carlos Quintriqueo, quien afirmó que el Sindicato de Enfermería “tiene dos juicios por personería perdidos y está intentando salvarse”.

El dirigente consideró que “hay desinformación” sobre el monto final del aumento salarial, pues el 12% es el que repercute sobre los sueldos básicos, pero el acuerdo también incorpora sumas fijas y un bono de 15.000 pesos. “Cuando se cobren los salarios va a bajar la espuma porque se va a ver que el aumento no son los 1.500 o 2.000 pesos que les dijeron, sino desde 8.000”, analizó.

Sobre los pases a planta, dijo que “no hay elección a dedo”, sino que los candidatos deben cumplir los requisitos que establece el convenio.

Quintriqueo coincidió en que el sector de salud podría haber tenido una negociación aparte, en función de las tareas realizadas durante el 2020 por la pandemia, pero aclaró que “en esta instancia lo que había que hacer era establecer un piso”. “Hay que darla en julio. Tampoco es una negociación terminada porque en el acta también hubo un compromiso de actualizar los valores del trabajo extraordinario. Eso es exclusivo para ellos”, planteó.