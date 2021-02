Crece la incertidumbre por el transporte en Bariloche con la vuelta a clases

El municipio y la empresa Mi Bus no definieron todavía cuáles serán los refuerzos y las nuevas reglas que regirán en el transporte urbano cuando empiecen las clases presenciales, dentro de solo seis días.

El subsecretario municipal de Tránsito y Transporte, Martín Trebino, prometió “pasar la información cuando la tenga”, que mantiene consultas permanentes con distintos sectores y que pactó una nueva reunión sobre ese tema para el próximo martes, justo el día anterior de la vuelta a clases de miles de alumnos y docentes.

Ayer el funcionario tuvo un encuentro con dirigentes de Unter para evaluar propuestas y posibilidades. Consultado luego por este medio, sugirió que los cambios no serían otros que “volver a las frecuencias prepandemia” (que quedaron reducidas a la mitad, o menos, en los recorridos de algunos barrios) y a “ajustar el tema sanitización y cuidados en la concentración de gente”.

La secretaria general de Unter Bariloche, Patricia Lande, dijo que entre varios aspectos conflictivos relacionados con el inicio de clases presenciales “uno de los más preocupantes es el transporte”.

Recordó que “son muchísimos” los alumnos y también los docentes que dependen de ese servicio para llegar a las escuelas. Trebino había dicho la semana pasada que no entendía por qué la mayoría de los chicos no iba a los establecimientos más cercanos a su casa, lo cual le quitaría presión al transporte. Pero Lande señaló que “en muchos casos no es posible por falta de vacantes, y en otros porque la organización familiar los lleva a buscar escuelas cercanas al trabajo de los padres y no a sus domicilios”, con desplazamiento obligado.

“Ayer (por el martes) por ejemplo estuvimos en el jardín 130 de Malvinas, que es muy grande y que se inauguró hace apenas un año -relató-. Pero aun así muchas familias de ese barrio no consiguieron lugar allí y les dieron en el jardín 56, que queda en el centro. Lo cual los obliga a viajar igual, aunque no quieran”.

Admitió que el esquema que propuso Educación, con escalonamiento en los ingresos, impone complejidades mayores para la movilidad y no sabe cómo se van a resolver desde el transporte. Lande dijo que el gremio le trasladó sus dudas y pedidos a Trebino a través de una nota y lo que escucharon en forma verbal en la reunión (sobre refuerzos y sobre higiene, por ejemplo) en principio les conformó, pero “hay que ver cuánto de eso se plasma en la realidad”.

También señaló que será un problema la movilización masiva de padres en autos en la puerta de las escuelas en los horarios de ingreso y salida, pero desde el municipio les aseguraron que habrá agentes de tránsito y efectores de la subsecretaría de Deportes que colaborarán en el ordenamiento.

Conflicto en puerta



Mientras el rediseño del sistema de transporte está en plena elaboración, los trabajadores de Mi Bus advirtieron que un nuevo atraso salarial podría derivar en medidas de fuerza antes del día señalado para la vuelta a clases.

César Alonso, referente de un sector disidente de UTA, dijo que le pidieron a la conducción sindical que fije postura clara sobre un eventual incumplimiento de la empresa y propuso “volver a la retención de servicios” si no cobran lo adeudado el próximo viernes.

El dirigente dijo a Radio Seis que los colectivos van cada vez más llenos y que “el aumento de recaudación es considerable”. Cómo evitar que la irrupción de los escolares no provoquen amontonamientos en las unidades, con el consiguiente riesgo sanitario, es otro de los temas irresueltos.

La multisectorial del transporte convocó a una movilización para hoy a las 17 en el Centro Cívico. “Basta de viajar apretujados en plena pandemia, basta de esperar más de 45 minutos para tomar un colectivo, basta de quedarnos sin transporte público a las 21, basta de quedarnos sin transporte porque no les pagan a los choferes”, son algunas de las consignas.

Además el concejal Marcelo Casas (FdT), integrante de la comisión de seguimiento del transporte, rechazó públicamente los dichos del intendente Gustavo Gennuso, quien había acusado a la oposición de bloquear los cambios que propuso para mejorar el servicio, incluido la creación de un nuevo fondo de subsidios mediante un impuesto a las grandes empresas. “Favorecen a las multinacionales”, les imputó.

Casas dijo que solo se negaron a tratarlo sobre tablas en la última sesión del año porque es un tema que merece un análisis más detallado.

“No es momento de dar golpes a ciegas”,advirtió el concejal, y recomendó a Gennuso que antes de aportarle nuevos fondos a Mi Bus debería “revisar desde la perspectiva del derecho los incumplimientos del contrato”.