"Creo que con el encierro no vamos a lograr nada", dijo la intendenta de Plottier

El feriado del 12 de octubre, por la noche, el gobierno de la Provincia anunció medidas para restringir la circulación vehicular y de personas en las localidades con circulación comunitaria del virus. Plottier fue el primer municipio en no adherir y dictar sus propias normas. Su intendenta, Gloria Ruiz, insiste en que el cierre de las actividades económicas no es el camino y en que no fue consultada por el gobierno provincial. "Desconozco cual es el problema", señaló.

La situación epidemiológica en la provincia es complicada, más aún en las localidades con circulación comunitaria del virus, y todavía más en el aglomerado capital compuesto por Neuquén Capital, Plottier y Centenario. Según el último parte del comité de epidemiología de la provincia, Plottier tiene 1.291 casos activos de coronavirus.

El sistema de salud allí, al igual que en toda la provincia, también está colapsado. Las 15 camas destinadas a pacientes positivos para Covid-19 que tiene el hospital están completas, y también hay pacientes que son "sostenidos" en la guardia.

Esa situación crítica llevo a la instalación de un trailer del programa Detectar para realizar hisopados, que comenzó a funcionar este lunes y detectó gran nivel de positividad. Al respecto, en diálogo con Vos a Diario, el programa de RN Radio, la intendenta Gloria Ruiz confió: "Lamentablemente el trailer se pone en este contexto y lo tendríamos que hacer tenido 2 o 3 meses atrás, el vecino lo pedía". Y al mismo tiempo aseguró "Estamos en un pico importante de contagios y creo que vamos a continuar con esto".

Pese a la realidad epidemiológica que vive la ciudad, la intendenta de Plottier, en acuerdo con el Comité de Emergencia Local, decidió "flexibilizar" las pautas provinciales. Sobre todo con el objetivo de permitir la circulación vehicular y la apertura de los comercios. "Creo que con el encierro no vamos a lograr nada", señaló Ruíz al tiempo que subrayó la necesidad de "pensar en el fin de año y buscar una estrategia para que la gente pueda seguir trabajando".

En ese mismo sentido, la intendenta aseguró que el aumento de los contagios no se dan en los comercios sino en las reuniones sociales. Y por eso es que implementó el cierre de parques y lugares de esparcimiento, así como el aumento de controles. Aunque reconoció que se dificulta la tarea de control ya que "también escasea el recurso humano policía, así que se complica y mucho los controles en la localidad". Respecto de la incorporación de gendarmería remarcó que su jurisdicción sólo llega a la ruta 22.

Tras que varios municipios se "despegaran" de las medidas provinciales y tras verse el, por lo menos, dispar acatamiento de las mismas, el gobernador Omar Gutiérrez señaló que las disposiciones habían sido trabajadas con todos los intendentes. Sin embargo, Ruiz lo desmintió e insiste en que no fue consultada, solo informada "a las 10 de la noche".

"Hace varios meses que lamentablemente yo no me he sentado con el gobernador o con su gabinete, las decisiones se toman y después nos informan", remarcó la intendenta de Plottier. Al tiempo que aseguró que desde que asumió "siempre estuve a disposición" y que desconoce qué pasó después.

Con quien si se reunió Gutiérrez es con Andrés Peressini, exintendente de Plottier, representante político de Siempre (el partido de Ruiz) y actual diputado. Sobre esa reunión, la actual titular del municipio señaló "hubiese sido muy importante que se hubiese reunido con la intendenta de Plottier". Y en el mismo sentido, remarcó las dificultades que atraviesa sólo por el hecho de ser mujer: "más allá de que todo el tiempo hablamos de la mujer con el empoderamiento, no es nada fácil porque seguimos en una cultura patriarcal y machista".