Neuquén amplía horario comercial, pero sigue la restricción por DNI

El Municipio de Neuquén anunció que ampliará los horarios comerciales y de gastronómicos, aunque seguirá rigiendo la restricción por número final de DNI. Aseguró que lo acordó con Plottier, Centenario y Cipolletti, pero no se mencionó a Cinco Saltos y Senillosa, como se había adelantado ayer. El anuncio refuerza el raro momento político que se atraviesa en la provincia, porque llegó cuando terminó la conferencia en la que el jefe de Gabinete, Sebastián González, anunció que se reunirían desde esta tarde y hasta mañana.

González explicó que habían recibido la solicitud de la reunión regional ayer por la tarde y que se comenzaría a trabajar desde esta tarde. Para el funcionario había sido una actitud positiva "porque es la que más casos activos tiene y la que más muertes ha sumado a esta lista negra". Sin embargo, la intendencia que dirige Gaido se adelantó a la acción y envió el anuncio, resaltando que las localidades ya habían acordado.

Hasta el momento, fuentes tanto del Municipio de Plottier como el de Centenario negaron haber acordado con Neuquén capital las medidas. En el caso de la primera, ya mantenía su propio horario comerciales porque no adhirió a las restricciones provincial y en la segunda, Bertoldi ya había anunciado la ampliación para gastronómicos hasta la medianoche y hasta la 1 los viernes y sábados. Recientemente, desde Cipolletti también negó el acuerdo y aclararon que la instancia de acuerdos nunca se puso en marcha.

La secretaria municipal de Empleo y Capacitación, María Pasqualini, indicó que los comercios estarán abiertos hasta las 20 y los bares, restaurantes y confiterías, hasta la medianoche. Sobre lo que no habrá cambios es el horario de circulación, que es de 8 a 20, y el de permiso de compra y salida por DNI. La postura del Municipio es que siguen vigentes porque son parte de un decreto provincial y que, por lo tanto, es el Gobierno provincial el que debe hacer cumplir esas restricciones.

Gaido no es quien realiza los anuncios, pero las decisiones de su intendencia terminan acercándose a la postura que cristalizó su par de Plottier, Gloria Ruiz, que enfoca los contagios en las reuniones sociales y no en la actividad comercial, por lo que consideran que no debe ser restringida. La mandataria fue quien marcó de forma fuerte su postura y aseguró que no había sido convocada para decidir sobre las medidas, a pesar de que el gobernador, Omar Gutiérrez, aseguró que habían consensuado con jefes comunales.

"En la última reunión del Comité de Crisis desde Acipan nos informaron que la ciudad tiene 7.967 comercios habilitados y que desde el mes de marzo a la fecha tuvieron 196 eventos de activación de protocolos Covid, y de esos 196 casos ninguno de los contagios se produjo dentro del comercio. Todos los contagios se generaron afuera, por eso seguimos insistiendo en la importancia de no hacer reuniones sociales que es donde están los contagios", explicó Pasqualini.

Según se explicó en el comunicado que envió el Municipio, la decisión de las nuevas medidas no se tomó con Provincia sino en una reunión con el Comité de Crisis ampliado "en la que participan todos los sectores", basándose en un criterio regional porque hay muchas personas que viven en una localidad, pero trabajan en otra.

La ampliación de los horarios no implica cambios en los protocolos sanitarios, como el registro de comensales, que sí serán controlados por los Municipios. Además, mañana se reabrirán las ferias municipales con hasta un 30% de ocupación.