Crespo se desvinculó del San Pablo y a las dos horas ya tenía reemplazante

Hernán Crespo se fue del San Pablo, que está en zona de riesgo por sus malos resultados, y en un par de horas lo reemplazaron con Rogerio Ceni. Gentileza.

Hernán Crespo dejó ayer de ser el entrenador de San Pablo y en tan solo dos horas anunciaron que su reemplazante será Rogerio Ceni, de último paso por Flamengo con el que el ex arquero ganó la Serie A 2020, la Supercopa de Brasil 2021 y el certamen Carioca 2021.

Según el comunicado oficial que entregó el club, que lucha en esta temporada por la permanencia de la categoría, la decisión de no contar más con los servicios del argentino fue de común acuerdo después de una conversación que mantuvieron ambas partes.

Será el segundo paso de Ceni en San Pablo, el primero fue en 2017, y ya avisó que pretende liderar al equipo en el partido de esta noche contra Ceará, en el Morumbi, por la fecha 26 del Brasileirao, que tiene una gran importancia para los paulistas.

“Inmediatamente, el club iniciará un proceso de búsqueda en el mercado por parte del nuevo entrenador”, anunció San Pablo ayer a media tarde a través de sus canales oficiales.

El club cumplió porque el ex arquero conducirá al equipo, que tiene en sus filas a los argentinos Martín Benítez (ex Independiente), Jonathan Calleri (ex All Boys y Boca) y Emiliano Rigoni (ex Belgrano e Independiente), hasta diciembre de 2022.

La salida de Crespo de San Pablo significa otro golpe para el Brasileirao después de la reciente despedida de Luiz Felipe Scolari de Gremio, hundido en la zona de descenso con los argentinos Walter Kannemann (ex San Lorenzo) y Diego Churín (ex Independiente).

San Pablo se encuentra decimotercero en el certamen brasileño con 30 puntos, con una diferencia de tres sobre Bahía (27), que está en zona de descenso junto con Sport Recife (26), Gremio (23) y Chapecoense (12).

El técnico argentino dirigió al equipo durante ocho meses y ganó el certamen Paulista 2021, algo que no se lograba desde el 2005. Sumó un total de 53 partidos, con 24 victorias, 19 empates y 10 derrotas, lo que le da un promedio de 57,23 por ciento de efectividad. El equipo estuvo comandado en otros cuatro partidos por el asistente Juan Branda, cuando el ex River se recuperaba del Coronavirus.

Rogerio Ceni comenzará su segundo ciclo como entrenador del San Pablo, donde reemplazará a Hernán Crespo.

Luego de su exitoso paso por Defensa y Justicia, donde obtuvo la Copa Sudamericana 2020, Crespo recaló en San Pablo. Su primera etapa fue aceptable, pero la última campaña estuvo por debajo de lo esperado.