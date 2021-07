Crisis del hospital de Sierra Grande

Sierra Grande

Hago conocer la situación crítica del Hospital Osvaldo Pablo Bianchi. Desde marzo de 2020 la población viene reclamando un Consejo Local de Salud, el nombramiento de una ginecóloga, cirujano y un anestesiólogo como corresponde a la categoría IV B del Hospital, y por la situación edilicia deplorable y que pretenden solucionar con parches.



En abril de 2020 vecinos de la localidad realizaron una colecta para la compra de un respirador y entregaron a la directora, Claudia Ituarte, $452.016. El dinero se usó para comprar insumos y equipamiento que corresponden al Ministerio y no para el respirador.



Integro un grupo de Vecinos Autoconvocados que hemos reclamado primero a la directora, y ante la falta de respuestas realizamos cortes de la ruta 3, interrumpidos por el avance del covid- 19. Durante uno de esos cortes en una radio local el Ministro de Salud anunció la llegada de una tocoginecóloga y un respirador que aún no funciona. Luego reclamamos al Dr. Zgaib, que no nos respondió; a la gobernadora, que al hablar en la apertura de sesiones legislativas en el mapa de obras en salud no figura Sierra Grande y que tampoco nos contestó; a la Defensoría del Pueblo y finalmente presentamos en la Justicia un amparo. Dos juzgados se declararon incompetentes y a la fecha no sabemos quién se va a ocupar de este tema. Evidentemente los tiempos de la Justicia no son los de los ciudadanos.

Graciela Dalmira Avanzi

DNI 4.550.495 - Pediatra