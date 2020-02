Cristina sobre el lenguaje inclusivo: "No me gusta el todes, prefiero el todos y todas"

Cristina presentó Sinceramente en Cuba. Foto: archivo

La vicepresidenta Cristina Fernández presentó su libro "Sinceramente" en la Feria Internacional de La Habana.

Allí, se refirió al lenguaje inclusivo y sostuvo que prefería decir "todos y todas" en lugar de "todes".

"A mi no me gusta el todes. Yo digo todos y todas, que es patente Cristina", señaló al visitar la feria del libro en Cuba y agregó: "Inclusive, se reían cuando yo demandaba que me dijeran presidenta. Hasta eso tuve que pelear. Que me dijeran presidenta", señaló.

"No era una cosa del otro mundo. Era que reconocieran mi sexo y mi género en ejercicio de una función", continuó la expresidenta.

"'No, no es presidenta. Es presidente' me decían hasta que una señora, no muy amigablemente para conmigo, consultó a la Real Academia Española (RAE) y se encontró con la sorpresa de que la RAE le dijo que era mucho más conveniente que me dijeran presidenta", añadió y concluyó: "En fin. Fíjense. Finalmente, la Real Academia Española nos dio la razón".