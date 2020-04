Cuarentena y adicciones: “Hay que evitar que se aíslen en sus cuartos”

Osvaldo Monroy es pastor de la iglesia evangélica menonita y fundador de la comunidad terapéutica “La salida”, en una chacra de Roca.

P- ¿De qué forma impacta en la persona con adicciones esta cuarentena? ¿Agrava su condición, las expone a recaídas si están en tratamiento?

R- La adicción produce conductas cuya variedad y complejidad hacen imposible contestar sin separar algunos conceptos. En primer lugar en general, una cuarentena obligatoria no agrava o influye significativamente sobre una adicción instalada. Dicho esto vamos a lo particular: Las drogas legales –alcohol y tabaco– se siguen consumiendo en casa. Los cigarrillos dejaron de fabricarse pero hasta ahora no está afectado el abastecimiento. Respecto a las drogas ilegales, como toda actividad ilegal, solo es morigerada por los controles de circulación, lo que a mi juicio no afecta mayormente los niveles de consumo.

P-¿La búsqueda de la sustancia adictiva los puede exponer más a contraer coronavirus?

R- Claramente sí.

P-¿Qué sugerir a sus familiares o convivientes para ayudarlos?

R- Quienes han sido incluidos en la terapia del adicto deben reforzar las indicaciones ya recibidas, en especial evitar que se aíslen en sus cuartos y tengan comunicaciones nocivas con el afuera.

P- ¿Qué sugerirles a ellos ?

R- Lo ya dicho: reforzar las indicaciones, no automedicarse, mantener comunicación con aporte positivo para sobrellevar este tiempo.