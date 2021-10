Cuatro anestesistas presentaron su renuncia en el Hospital Castro Rendón

El Director del Hospital, Adrián Lammel, aseguró que fueron cuatro anestesistas de medio tiempo los que presentaron la renuncia. Por otro lado, dos residentes de tiempo completo terminaron su formación y deben ser evaluados. Ante esta situación, hay 6 profesionales menos en el hospital.

"Indudablemente estos anestesistas menos nos han dado la necesidad de reestructurar el servicio en cuanto a las operaciones que se postergaron en su momento por falta de quirófanos", explicó Lammel. A su vez, aseguró en diálogo con FM La Capital que son alrededor de 600 las cirugías atrasadas y de las que se habían reprogramado "hay unas 140 que no se hicieron".

El director del hospital de mayor complejidad en la provincia apuntó que la problemática surge por "un enojo de la Asociación de Anestesia por haber incorporado anestesistas de las residencias: hubo una presión para que este año no se formaran". También señaló que es un conflicto que se está dando en otras provincias, ya que "no se puede formar gente y uno queda rehén de las propias asociaciones, que si no quieren prestar servicios tenemos problemas", por eso "no podemos cubrir cargos, ni tener residentes para formar y a veces se cierran lugares de rotación para que los residentes continúen su capacitación".

Lammel aseguró que ha recibido desde la Asociación una nota con 31 anestesiólogos disponibles para incorporar al hospital, pero que "la mayoría no quiere, otros dicen que no sabían sobre esta nota y otros que tienen que autorizarlos la misma asociación para ingresar al sistema", por lo que considera que "es muy difícil ponerse de acuerdo en esta situación".

Por otra parte, señaló que en otras provincias del país el servicio de anestesiología está tercerizado y que son "muy pocas", las que "como Neuquén apuntan a la formación del recurso propio" aunque "no sea bienvenido por algunas asociaciones". Sin embargo, aseguró que es necesario "tener diálogos de construcción" para "dar protección sobre todos a pacientes y a la formación".