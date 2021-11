Cuatro propuestas para ver en TV esta semana

El ejército de los ladrones (Película, Netflix)



En esta oportunidad, nos encontramos con la precuela de “El ejército de los muertos”. Aquí, una misteriosa mujer recluta a Dieter, un empleado bancario, con la intención de que ayude a su equipo a abrir tres bóvedas bancarias a lo largo y ancho de Europa.

El elenco está conformado por Matthias Schweighöfer, Nathalie Emmanuel, Ruby O. Fee, Stuart Martin, Guz Khan, Jonathan Cohen y Noémie Nakai, entre otros.





Cuenta con la dirección de Matthias Schweighöfer, y la participación del siempre polémico Zack Snyder.

Tiene una duración de poco más de dos horas, y mezcla el formato de robo y suspenso con algo de thriller. Actualmente, es la película más vista en Netflix por el público argentino.



The Most Dangerous Animal of All (Serie documental, Star +)



Está basado en el best seller del New York Times, también llamado “The Most Dangerous Animal of All” (El animal más peligroso de todos).

Se trata de una serie documental que explora la misión de Gary L. Stewart, un hombre que después de contactar por primera vez a su madre biológica, busca a su padre, quien lo abandonó, aunque con una particularidad: sospecha, a lo largo del desarrollo, que su padre es el afamado asesino del Zodíaco.





Cuenta con cuatro episodios de aproximadamente 40 minutos de duración, y está dirigida por Kief Davidson.

Tiene grandes críticas positivas, y muchos expertos aseguran que es imprescindible verla junto con “Zodiac”, de David Fincher.



No te preocupes, no irá lejos (Película, Amazon Prime Video)



“En el escabroso camino hacia la sobriedad tras un accidente que le cambió la vida, John Callahan descubre el poder de sanación del arte al proponerse que sus manos lesionadas dibujen caricaturas provocativas, cómicas y a menudo controversiales que le hacen ganar seguidores a nivel nacional y recuperar las ganas de vivir”, reza la sinopsis provista por Amazon Prime.





Cuenta con un exquisito elenco compuesto por Joaquin Phoenix, Rooney Mara, Jonah Hill, Jack Black, Mark Webber, Peter Banifaz, Udo Kier y Nolan Gross, entre otros; y la dirección de Gus Van Sant, también director de “Milk”, aquel film de Sean Penn. Dura 114 minutos.



Love Life (Series, HBO Max)



La serie ilustra la historia de diversos protagonistas en cada una de sus temporadas, centrándose en su vida amorosa, desde el primer hasta el último amor.





En la primera temporada, la protagonista es Anna Kendrick en el papel de Darby, la directora de una compañía de teatro perteneciente a Bradley (encarnado por Scoot McNairy). En la segunda, por su parte, observamos la historia de Marcus Watkins (William Jackson Harper), un hombre que acaba de quedarse soltero y trabaja en una librería de Nueva York, que busca reconstruir su vida.

Por el momento, cuenta con dos temporadas de 6 y 10 episodios, de 30 minutos de duración aproximadamente. Recomendable.