Sofi Morandi: carisma y talento neuquino para el “Bailando 2018”

“Ella empezó con los talleres de teatro musical y después ingresó en la carrera y se egresó en la escuela. Siempre fue muy responsable, muy dedicada. Ella tenía una idea fija. Yo cuando las inscribía o les hacía alguna encuesta le ponía para que pongan los objetivos que tenían y cómo se veían en el futuro y ella ponía ‘en Broadway’, nunca pensó en lo chico”, rememoró la profesora de la academia neuquina.

Y aclaró: “Siempre tenía la idea de ir hacia adelante y siempre con la misma alegría. Muy pocas veces la vi deprimida, ni frustrada porque se frustraba con algo y al otro día ya estaba. Siempre fue muy dedicada y le ponía mucho compromiso y los frutos se ven”.

Sobre sus deseos para Sofi, Claudia La Valle, aseguró: “más allá del Instagram me gustaría verla a Sofi, con lo artista que es, en otro contexto. Esto del ‘Bailando...’ le da la posibilidad de mostrar otra faceta de ella que es la artista y desde otro lugar porque a veces el Instagram te muestra una parte pero no te deja ver todas las herramientas que ella fue adquiriendo en todo este tiempo. Es una gran bailarina y no se si todos lo saben, va a sorprender mucho cuando la vean. Obviamente es muy buena actriz y son facetas que la gente por ahí mucho no conoce”.

Y añadió: “uno no sabe dónde desencadena todo. Lo que estoy segura es que Sofi con los brazos cruzados no se va a quedar, todo lo va a aprovechar. Ella mira siempre hacia adelante, es muy positiva”.

“Es orgullo enorme porque cada vez que veo una noticia así me voy al pasado cuando eran chicos y pensaban que podían ser eso. Ver ese objetivo cumplido en ellos me llena de orgullo y la verdad que siempre estamos conectadas”, cerró orgullosa.

Y acotó: “Ojalá que sea la ganadora del ‘Bailando...’”