3 series cortas que se estrenan esta semana en Netflix y Disney+: tienen menos de 8 capítulos

Netflix y Disney+ renuevan sus catálogos durante la última semana de septiembre con varias producciones ideales para quienes no quieren comprometerse con temporadas interminables. Misterio, terror y hechos reales aparecen entre las propuestas de menos de ocho episodios para ver del 21 al 27 de septiembre.

Encontrar una buena serie ya no siempre significa sentarse frente a 10, 12 o más capítulos. Las miniseries y producciones de temporadas cortas se consolidaron como una de las alternativas más cómodas del streaming: historias que empiezan y terminan en pocos episodios y que, en muchos casos, pueden verse durante un fin de semana.

La semana del 21 al 27 de septiembre de 2026 trae algunas opciones especialmente atractivas. Entre ellas hay una esperada producción argentina basada en cuentos de Mariana Enriquez, un misterio español inspirado en una novela de Arturo Pérez-Reverte y un documental que reconstruye uno de los rescates que mantuvieron en vilo al mundo.

Estas son algunas de las series cortas que llegan al streaming esta semana.

Mis muertos tristes: la miniserie argentina que llega a Netflix

Estreno: jueves 24 de septiembre | Netflix | 4 episodios

Es probablemente uno de los estrenos argentinos más interesantes del mes.

Mis muertos tristes está dirigida por Pablo Larraín y se inspira en cuentos de la escritora argentina Mariana Enriquez. Netflix confirmó que estará compuesta por apenas cuatro episodios y que llegará a la plataforma el 24 de septiembre.

La historia tiene como protagonista a Ema, interpretada por Mercedes Morán, una médica recientemente jubilada que posee una capacidad tan extraordinaria como perturbadora: puede ver y escuchar a los muertos.

La llegada de su sobrina Julie, encarnada por Dolores Fonzi, coincide con el asesinato de tres adolescentes y desencadena un fenómeno que altera la aparente normalidad del barrio.

El elenco también incluye a Alejandra Flechner y Carolina Álvarez.

La producción tuvo además un recorrido particular antes de desembarcar en streaming: fue presentada en el Festival Internacional de Cine de San Sebastián en una versión cinematográfica.

Ideal para quienes buscan terror sobrenatural argentino, drama y una historia oscura que puede terminarse prácticamente de una sentada.

El problema final: un crimen, 13 sospechosos y solo cuatro episodios

Estreno: viernes 25 de septiembre | Netflix | 4 episodios

Una isla aislada, una tormenta que impide salir, un hotel lleno de huéspedes y una mujer que aparece muerta. Con esos ingredientes comienza El problema final, la nueva miniserie de Netflix basada en la novela de Arturo Pérez-Reverte.

La historia transcurre en 1959, cuando 13 personas quedan atrapadas por una fuerte tormenta en un pequeño hotel de una isla cercana a Mallorca.

Una turista inglesa, Elisa Mander, aparece muerta. Al principio todo parece indicar que se suicidó, pero rápidamente surgen indicios de que podría tratarse de un asesinato.

Entonces entra en escena Basil, interpretado por José Coronado, un actor retirado que años atrás se hizo famoso interpretando a Sherlock Holmes y que ahora deberá utilizar en la vida real algunas de las habilidades de su antiguo personaje.

Netflix confirmó que la miniserie tendrá cuatro episodios. También forman parte del elenco María Valverde, Martiño Rivas, Maribel Verdú, Gonzalo de Castro y Pepón Nieto.

Para los fanáticos de historias como Knives Out o de los clásicos misterios de Agatha Christie, puede convertirse en una de las opciones más atractivas del fin de semana.

El rescate de los mineros chilenos: una carrera contra el tiempo

Estreno: sábado 26 de septiembre | Disney+ | 3 episodios

Una historia completamente diferente llega a Disney+.

El rescate de los mineros chilenos: una carrera contra el tiempo reconstruye la tragedia de los 33 trabajadores que quedaron atrapados bajo tierra en la mina San José, en Chile, y el gigantesco operativo que permitió rescatarlos después de 69 días.

La producción utiliza material de archivo e entrevistas con sobrevivientes y rescatistas para reconstruir tanto lo que sucedía bajo tierra como los esfuerzos que se realizaban en la superficie.

Disney+ confirmó que la docuserie estará disponible en Argentina desde el 26 de septiembre.

La producción tiene tres episodios de aproximadamente una hora, centrados en el derrumbe, el contacto con los mineros y la compleja operación de rescate.

Es una buena alternativa para quienes prefieren historias reales y documentales que puedan completarse en una sola noche.

Tres propuestas muy diferentes para un fin de semana de maratón

Las tres producciones tienen algo en común: no necesitan una temporada interminable para desarrollar su historia.

Mis muertos tristes apuesta al terror y al universo inquietante de Mariana Enriquez; El problema final recupera la estructura clásica del misterio con asesinato y múltiples sospechosos; y El rescate de los mineros chilenos vuelve sobre una historia real que fue seguida en vivo por millones de personas alrededor del mundo.

Además, dos de los estrenos concentran un atractivo especial para el público argentino: Mis muertos tristes por su elenco y origen literario, y el documental de los mineros por la cercanía de una historia que tuvo enorme repercusión en toda Latinoamérica.

Con tres o cuatro capítulos cada una, son opciones pensadas para quienes buscan empezar una serie esta semana y llegar al domingo con la historia terminada.