Agenda cultural en Neuquén y Río Negro: los eventos para este sábado 6 de septiembre
Descubrí las actividades culturales que se pueden disfrutar hoy en la Patagonia.
La agenda cultural de Neuquén y Río Negro está repleta de experiencias emocionantes para disfrutar este sábado. Desde propuestas que despiertan tus sentidos hasta actividades que fomentan la creatividad y el entretenimiento, hay oportunidades para todos los gustos. Te invitamos a explorar lo que ofrece el día y descubrir el plan perfecto para vos, tu familia y amigos.
No te pierdas la chance de formar parte de los eventos que destacan el talento local. Recordá que los detalles para cada evento se actualizan constantemente, así que te invitamos a seguir las novedades en Agendate | Diario Río Negro.
Agendate las actividades para hoy sábado 6 de septiembre de 2025
TANGO AMIGO
- Sábado 6 de septiembre a las 22:00 hs
- Neuquén
LA EDAD DE LA CIRUELA
- Sábado – 21:00
- Neuquén
“BABEL, VECINDARIO AL REVÉS” Crónica bufa de una tragedia vecinal.
- Sábado 6 de septiembre a las 21:00 hs
- Cipolletti
ABRA PAMPA – Música de los Andes y la Puna para bailar y disfrutar
- Sábado 6 de septiembre a las 19:00 hs
- Bariloche
Ballet Español y Folclórico en Regina
- Sábado 6 de septiembre a las 19:30 hs
- Villa Regina
«Un homenaje al cine toma 2» – Orquesta Sinfónica FCP
- Sábado 6 de septiembre a las 21:00 hs
- Roca
Viento celta
- Sábado 6 de septiembre a las 21:00 hs
- Cipolletti
VENI A PINTAR EN VIVO! Al museo Malvinas, Antártida y atlántico sur
- Sábado 6 de septiembre a las 15:00 hs
- Bariloche
Cuando abrazar es peligroso
- Sábado – 21:30
- Neuquén
Un sueño, una noche, un verano
- Sábado – 21:00
- Neuquén
Y si sos gestor cultural, podés subir tu evento gratis acá. Agendate, explorá y descubrí toda la escena cultural de la región en un solo lugar: acá.
