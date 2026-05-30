Arsenal y PSG empatan 1-1 en la final de la Champions League

Los parisinos y Gunners empatan en Budapest, a falta de muy poco para el final.

Arsenal derrota por 1-0 a París Saint Germain en la final de la UEFA Champions League. El encuentro se disputa en el Puskás Aréna de Budapest y es el cierre de la temporada 2025-2026. El árbitro designado para el encuentro es el alemán Daniel Siebert.

Cuando recién los equipos se acomodaban en la cancha y todavía no había acción en las áreas, el Arsenal llegó y concretó. Tras un mal despeje de Marquinhos, que rebotó en Odegaard, la pelota le quedó a Havertz que trasladó y con un gran disparo arriba sorprendió a Safonov y abrió el marcador.

¡¡LA COBRA KAI DE LAS FINALES!! GOLAZO DE HAVERTZ PARA MARCAR EL 1-0 DEL ARSENAL ANTE PSG EN EL ARRANQUE DEL PARTIDO.



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En los minutos posteriores, al PSG le costó pasar el mal trago y trató de atacar por las bandas y poblar el área de Raya. Pero no llegó con mucho peligro.

La gran definición del alemán que hizo delirar a los fanáticos londinenses.

La primer polémica del partido llegó a los 16 minutos. Saka intentó despejar en su área y la pelota rebotó en su propio brazo, pero el juez determinó que no hubo intención y no cobró penal.

Arsenal comenzó a jugar de contra y encontró espacios. Lewis-Skelly tuvo un gran desborde por derecha, tiró el centro y obligó a Safonov a cortar un centro venenoso.

PSG intenta y asfixia a Arsenal, pero no tiene claridad en los últimos metros.

Con el pasar de los minutos, PSG comenzó a acorralar al Arsenal, que con un buen juego defensivo no dejaba jugar a Doue y Dembele. La más clara de los parisinos fue a los 42 minutos. Desborde de Nuno Mendes, rebote que dejó con vida la pelota dentro del área y Fabian Ruiz cabeceó desviado.

Una primera parte que no tuvo muchas llegadas, pero estuvo marcada por la efectividad del Arsenal y el flojo juego del París, que no supo aprovechar sus individualidades.

En la segunda mitad, siguió el asfixio de PSG que generó más peligro y verticalidad en sus ataques. El momento clave llegó a los 64′. Kvaratskhelia ingresó al área luego de superar a Mosquera, que lo barrió por atrás y le cometió falta.

Dembele se encargó y con un derechazo cruzado marcó el empate y su octavo gol en esta edición de Champions.

¡¡EL MOSQUITO NO FALLÓ E IGUALÓ EL PARTIDO!! DEMBÉLÉ LE GANÓ EL DUELO A RAYA Y MARCÓ EL 1-1 DEL PSG VS. ARSENAL.



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El bicampeonato de PSG o la primera de Arsenal

El conjunto parisino sueña con repetir lo conseguido en 2025, cuando goleó 5-0 al Inter de Milán en la final, mientras que los Gunners irán en busca de la primera Orejona de su historia.

El equipo dirigido por Luis Enrique llega con el cartel de favorito tras haberse sacado la espina la temporada pasada y realizar una gran campaña en esta edición. Luego de eliminar a Mónaco en el repechaje, PSG vapuleó a Atalanta en octavos de final con un global de 10-2, superó con autoridad a Liverpool en cuartos (4-0) y derrotó a Bayern Múnich por 6-4 en semifinales, en una serie que quedará en la historia de la competencia.

Ousmane Dembélé quiere liderar al París Saint-Germain al bicampeonato en la Champions. (Foto: AFP)

Por su parte, Arsenal atraviesa una de las mejores temporadas de su historia reciente. El conjunto londinense se consagró campeón de la Premier League después de 22 años y llega invicto en esta Champions League. En la fase regular terminó primero con puntaje ideal tras ganar los ocho partidos y, en las fases eliminatorias, dejó en el camino a Bayer Leverkusen en octavos (3-1), Sporting en cuartos (1-0) y Atlético de Madrid en semifinales (2-1).

William Saliba, Gabriel Magalhaes y David Raya, la muralla defensiva de Arsenal, una de sus grandes fortalezas. (Foto: AFP)

La última vez que ambos equipos se enfrentaron fue en las semifinales de la Champions League pasada. En aquella ocasión, PSG ganó los dos partidos: 1-0 en el Emirates Stadium y 2-1 en el Parque de los Príncipes. Ahora, Arsenal buscará revancha y también intentará saldar la deuda de la única final de Champions que disputó en su historia, cuando cayó ante Barcelona en 2006.

Formaciones, hora y TV

PSG: Matvey Safonov; Achraf Hakimi, Marquinhos, Willian Pacho, Nuno Mendes; Joao Neves, Vitinha, Fabián Ruiz; Désiré Doué, Ousmane Dembélé y Khvicha Kvaratskhelia. DT: Luis Enrique.

Arsenal: David Raya; Christhian Mosquera, William Saliba, Gabriel Magalhaes, Piero Hincapie; Myles Lewis-Skelly, Declan Rice, Martin Odegaard; Bukayo Saka, Leandro Trossard y Kai Havertz. DT: Mikel Arteta.

Hora: 13:00 (hora argentina)

TV: ESPN, Fox Sports y Disney+ Premium.

Estadio: Puskas Arena (Budapest, Hungría)

Árbitro: Daniel Siebert (Alemania).