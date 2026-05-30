Liga Federal de básquet: Pérfora confirmó el 1, Español y Pacífico festejaron de visitantes

Pérfora no dejó dudas, venció a Club Plottier por 95-73 y se consolidó como el mejor equipo de la división Sur de la Liga Federal de básquet. En el Oscar Piti Claris de Plaza Huincul, el Verde alcanzó un registro de 12-2, con ventajas sobre Independiente y Centro Español, que cerraron 11-3.

En los otros partidos de la última fecha hubo festejos visitantes: el Torito le ganó a Petrolero Argentino en La Cueva, por 93-80; mientras que Pacífico se hizo fuerte en el Gimena Padín de Roca y venció al Depo por 97-84, en tiempo suplementario.

Los cruces de play offs ya estaban definidos antes de los tres juegos, por la victoria de Regina ante el Rojo en el adelanto del miércoles. Habrá clásico entre Pérfora-Petrolero, Independiente irá con Roca, Español ante el Albo y el Decano contra Club Plottier.

Pacífico se llevó una gran victoria del Gimena Padín. (Prensa Deportivo Roca)

Los destacados de la última fecha

Santiago Candia (19 puntos) y Pedro Emilio (18) lideraron a Pérfora en una cómoda victoria, que se sustentó en un gran arranque (32-12). A partir de ahí, el local controló el juego y prácticamente no tuvo problemas a lo largo del juego. Cuando el local sacó 20 (61-41) fue historia liquidada. Nahuel Vicentín fue el tercer goleador del Verde, con 15, mientras que en Plottier sobresalieron Benjamín Loncón (20) y José Copesky (15).

En Roca, Pacífico remontó una ventaja de 14 puntos, alcanzó la igualad en 79 y después fue letal con un 18-5 en el tiempo extra. Gustavo Maranguello, con 22 puntos y 14 rebotes, fue el mejor de la cancha, seguido de Alex Soria (17) y Giuliano Sasso (15). En el perdedor no alcanzó con el partidazo de Jeremías Fernández (21 y 9). Félix Jerez anotó 17 y Fito García Barros, 14.

En La Cueva de Plaza Huincul, Petro empezó mejor y cerró arriba (45-42) antes del descanso largo; aunque Español tomó el control del partido en la segunda mitad y lo ganó con claridad. 23-16 y 26-18 fueron los marcadores de los últimos dos parciales. Luciano García (20) y Valentín Aranda (14) fueron los goleadores en la visita, mientras que Bautista Schwindt (14) y Sebastián Ojeda (12) se destacaron en el dueño de casa, que tiene clásico a la vista.