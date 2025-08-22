Agenda cultural en Neuquén y Río Negro: los eventos para este viernes 22 de agosto
La agenda cultural de Neuquén y Río Negro está repleta de experiencias emocionantes para disfrutar este viernes. Desde propuestas que despiertan tus sentidos hasta actividades que fomentan la creatividad y el entretenimiento, hay oportunidades para todos los gustos. Te invitamos a explorar lo que ofrece el día y descubrir el plan perfecto para vos, tu familia y amigos.
No te pierdas la chance de formar parte de los eventos que destacan el talento local. Recordá que los detalles para cada evento se actualizan constantemente, así que te invitamos a seguir las novedades en Agendate | Diario Río Negro.
Agendate las actividades para hoy viernes 22 de agosto de 2025
«LA LENGUA ES UN MÚSCULO, PERO EL LENGUAJE ES UN VIRUS»
Viernes 22 de agosto a las 21:00 hs
Neuquén
LAS GARIBALDI
Viernes 22 de agosto a las 21:00 hs
Neuquén
ARRECIFES y MAREAS
Viernes 22 de agosto a las 18:00 hs
Neuquén
ENSAYO 5/2 performance visual
Viernes 22 de agosto a las 21:00 hs
Roca
Graciela Cros – Presentación de libro
Viernes 22 de agosto a las 18:30 hs
Bariloche
La Familia Argentina
Viernes – 21:30
Neuquén
Tragaluz
Viernes – 21:00
Neuquén
Taller de técnicas textiles
Martes y Viernes –
Bariloche
Y si sos gestor cultural, podés subir tu evento gratis acá.
