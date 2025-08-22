ESCUCHÁ RN RADIO
SUSCRIBITE
Cultura

Agenda cultural en Neuquén y Río Negro: los eventos para este viernes 22 de agosto

Redacción

Por Redacción

Una madre, dos hijas y un teatro por contar. (FOTOS: Gentileza teatro El Arrimadero)

Una madre, dos hijas y un teatro por contar. (FOTOS: Gentileza teatro El Arrimadero)

La agenda cultural de Neuquén y Río Negro está repleta de experiencias emocionantes para disfrutar este viernes. Desde propuestas que despiertan tus sentidos hasta actividades que fomentan la creatividad y el entretenimiento, hay oportunidades para todos los gustos. Te invitamos a explorar lo que ofrece el día y descubrir el plan perfecto para vos, tu familia y amigos.

No te pierdas la chance de formar parte de los eventos que destacan el talento local. Recordá que los detalles para cada evento se actualizan constantemente, así que te invitamos a seguir las novedades en Agendate | Diario Río Negro.

Agendate las actividades para hoy viernes 22 de agosto de 2025


Imagen «LA LENGUA ES UN MÚSCULO, PERO EL LENGUAJE ES UN VIRUS»

«LA LENGUA ES UN MÚSCULO, PERO EL LENGUAJE ES UN VIRUS»


  • Viernes 22 de agosto a las 21:00 hs

  • Neuquén
Más info acá


Imagen LAS GARIBALDI

LAS GARIBALDI


  • Viernes 22 de agosto a las 21:00 hs

  • Neuquén
Más info acá


Imagen ARRECIFES y MAREAS

ARRECIFES y MAREAS


  • Viernes 22 de agosto a las 18:00 hs

  • Neuquén
Más info acá


Imagen ENSAYO 5/2 performance visual

ENSAYO 5/2 performance visual


  • Viernes 22 de agosto a las 21:00 hs

  • Roca
Más info acá


Imagen Graciela Cros – Presentación de libro

Graciela Cros – Presentación de libro


  • Viernes 22 de agosto a las 18:30 hs

  • Bariloche
Más info acá


Imagen La Familia Argentina

La Familia Argentina


  • Viernes – 21:30

  • Neuquén
Más info acá


Imagen Tragaluz

Tragaluz


  • Viernes – 21:00

  • Neuquén
Más info acá


Imagen Taller de técnicas textiles

Taller de técnicas textiles


  • Martes y Viernes –

  • Bariloche
Más info acá

Y si sos gestor cultural, podés subir tu evento gratis acá. Agendate, explorá y descubrí toda la escena cultural de la región en un solo lugar: acá.


Temas

Agendate

Cultura

eventos

IA

Últimas noticias

Certificado según norma CWA 17493
Journalism Trust Initiative Nuestras directrices editoriales
<span>Certificado según norma CWA 17493 <br><strong>Journalism Trust Initiative</strong></span>

Comentarios