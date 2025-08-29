Agenda cultural en Neuquén y Río Negro: los eventos para este viernes 29 de agosto

La agenda cultural de Neuquén y Río Negro está repleta de experiencias emocionantes para disfrutar este viernes. Desde propuestas que despiertan tus sentidos hasta actividades que fomentan la creatividad y el entretenimiento, hay oportunidades para todos los gustos. Te invitamos a explorar lo que ofrece el día y descubrir el plan perfecto para vos, tu familia y amigos.

No te pierdas la chance de formar parte de los eventos que destacan el talento local. Recordá que los detalles para cada evento se actualizan constantemente, así que te invitamos a seguir las novedades en Agendate | Diario Río Negro.

Agendate las actividades para hoy viernes 29 de agosto de 2025

Y si sos gestor cultural, podés subir tu evento gratis acá. Agendate, explorá y descubrí toda la escena cultural de la región en un solo lugar: acá.