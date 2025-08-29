Agenda cultural en Neuquén y Río Negro: los eventos para este viernes 29 de agosto
Descubrí las actividades culturales que se pueden disfrutar hoy en la Patagonia.
La agenda cultural de Neuquén y Río Negro está repleta de experiencias emocionantes para disfrutar este viernes. Desde propuestas que despiertan tus sentidos hasta actividades que fomentan la creatividad y el entretenimiento, hay oportunidades para todos los gustos. Te invitamos a explorar lo que ofrece el día y descubrir el plan perfecto para vos, tu familia y amigos.
No te pierdas la chance de formar parte de los eventos que destacan el talento local. Recordá que los detalles para cada evento se actualizan constantemente, así que te invitamos a seguir las novedades en Agendate | Diario Río Negro.
Agendate las actividades para hoy viernes 29 de agosto de 2025
Retrospectiva Calamaro
- Viernes 29 de agosto a las 21:00 hs
- Neuquén
FELICES LOS TRES
- Viernes 29 de agosto a las 21:00 hs
- Neuquén
ECOS DE LA MEMORIA
- Lunes – 21:00
- Neuquén
La Familia Argentina
- Viernes – 21:30
- Neuquén
Tragaluz
- Viernes – 21:00
- Neuquén
Taller de técnicas textiles
- Martes y Viernes –
- Bariloche
