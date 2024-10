Arlt en Neuquén: estrena “Saverio, el cruel”

La dramaturgia de Roberto Arlt se instala por unas cuantas semanas en la cartelera neuquina: este domingo, el director local Ricardo Bruce estrena su versión adaptada de la farsa dramática “Saverio, el cruel”, una de las obras sobresalientes del autor de “El juguete rabioso”, entre otras obras maestras de la literatura argentina.



“Saverio, el cruel”, un viejo anhelo de Bruce, finalmente estrenará este domingo con una doble función, a las 20 y a las 21.30, en Ámbito Histrión (Chubut 240, Neuquén). Cuenta con las actuaciones de Nicolás Aniñir, Ariel Azcurra, Estefanía Martínez, Max de la Parra, Agustina Pérez Rossi, Simón Vanuffelen, Ana María Velaz y Brenda Vouillat (ver abajo).



Escrita en el período de entre guerras, empapada de un militarismo y un totalitarismo en ciernes también en Argentina, “Saverio, el cruel” se estrenó originalmente en 1936 en los escenarios del Teatro del Pueblo, en Buenos Aires, seis años después del primer golpe de Estado en Argentina, el de José Félix Uriburu contra Hipólito Yrigoyen, el 6 de septiembre de 1930.

«Saverio, el cruel», en Ámbito Histrión, de Neuquén.



Saverio, el protagonista de la obra, es un humilde vendedor de manteca al que un grupo de jóvenes burgueses, liderados por Susana, deciden engañar para burlarse de él. Como parte de la broma pesada, pretenden que Saverio se haga pasar por un coronel despótico. Utilizando esta trama, Arlt desarrollaría temas tales como las relaciones entre clases, y una evidente crítica al militarismo y a los regímenes totalitaristas de la época. El texto de “Saverio, el cruel” sería publicado póstumamente en 1950, ya que Arlt fallecería en 1942, con tan solo 42 años de edad.

Ricardo Bruce: por qué Arlt



A comienzos de los 2000, Bruce formaba parte del grupo originario de teatro de Ámbito Histrión, bajo la dirección del maestro Víctor Mayor. Cuando este muere, Bruce le propone a sus compañeros hacer “Saverio, el cruel”, pero, por diversas razones, no se pudo en aquel momento y no se pudo después. Pasaron unos cuantos años, casi veinte, hasta que, este año, Bruce pudo hacerlo.

Puesta neuquina de «Saverio, el cruel», de Roberto Arlt.



“Medio me tiré de cabeza porque si no lo hacía ahora no la iba a hacer nunca”, reconoce el director en un diálogo con Diario RÍO NEGRO. Para Bruce meterse de lleno con la obra fue un trabajo arduo de adaptación que tuvo que hacer por varias razones: “porque es una obra de principio del siglo XX, hecha con grupos numerosísimos de actores. Necesitabas como 10 o 15 actores en la apuesta original y acá está hecho con ocho actores. Entonces había que hacer todo un trabajo de adaptación en ese sentido. Y después, sentí que había que acercarla a esta época. El texto original está pensado en un momento muy militarista, entre medio de las dos guerras, y el perfil de la obra está muy intervenido por esa cuestión militarista de la época”.

De empoderados y de locos



Cuenta Bruce que, a ese militarismo que caracteriza el tono de la obra, le agregó el poder financiero y el religioso como partes de las problemáticas que aborda. “Arlt es un clásico porque, si bien el texto original es histórico, la problemática que plantea es muy actual, es vivencial, la viveza argentina, el avivado, el tipo que se ríe del que menos tiene”, describe Bruce.

«Saverio, el cruel», de Roberto Arlt, en la versión de Ricardo Bruce.



Y por otro lado, sostiene el dramaturgo neuquino, “se entrecruza ahí con un tema que es la persona que cuando tiene una oportunidad de asumir poder adquiere las peores atributos del poder, se convierte en déspota, dominador, esa cosa que cuando tiene medio centímetro para crecer lo hacen de la peor de la manera”.



Después, en la puesta original había objetos que reemplazó o directamente quitó de escena, por caso una guillotina enorme. “Yo directamente lo saqué porque además era como que profundizaba esa mirada casi medieval militarista que tenía la obra. De todas formas, está flotando algo de eso en la obra”, señala. En cuanto al texto, es el mismo. La adaptación tiene ciertos recortes y ampliación de alguna escena, pero el texto de la puesta neuquina es el texto original de Arlt.

“Saverio, el cruel” se estrenó originalmente en 1936.



En cuanto a la puesta en escena, cuenta Bruce: “Este mundo que yo planteo es un mundo en descomposición, desgarrado por la actualidad, digamos. O sea, los vestuarios son extrañados, raros, no llevan calzado, llevan trapos en los pies, los pelos son desordenados, hay como una cosa que se va derruyendo en la escena y que está presente. El ámbito en el que está planteado es muy espectacular: un mundo en descomposición, que se está desgarrando. Y los objetos en escena son todos objetos que están como destruyéndose, o sea, en pedazos de objetos”.



En este sentido, la puesta de Bruce contrasta con la propuesta por el propio Arlt, más naturalista: la mesa, las pinzas, la casa de época, la ropa. En cambio, Bruce optó por un aspecto más metafórico se quiere de la puesta.



“La idea tiene también que ver con una concepción del teatro”, explica el director. “Extender la metáfora de la puesta en escena y de la obra de teatro lo más posible. Que uno lo pueda asimilar a lo que se le ocurra a través de asociaciones. Cuanto más extendida esté esa posibilidad de metáfora, mejor”.

«Saverio, el cruel»: ficha técnica y funciones

Autor: Roberto Arlt

Adaptación y Dirección: Ricardo Bruce

Actúan: Nicolás Aniñir, Ariel Azcurra, Estefanía Martínez, Max de la Parra, Agustina Pérez Rossi, Simón Vanuffelen, Ana María Velaz y Brenda Vouillat.

Vestuario: Yazmín Mer

Escenografía: Fernando Ávila

Maquillaje: Marilin Mali

Operación técnica: Nahiara Vanuffelen

Fotografía: Facundo Carrero

Estreno este domingo, a las 20 y 21.30.

Funciones: domingos de octubre y noviembre.

Lugar: Ámbito Histrión (Chubut 240, Neuquén)

Reservas al 299 4051201.