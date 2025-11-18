Cómo es “El Cuco de Cristal”, serie española de suspenso que arrasa en Netflix

La serie de Netflix «El Cuco de Cristal» (título original en inglés: «The Glass Window»), que se encuentra en el catálogo de la plataforma, es un thriller de suspense psicológico con elementos de drama familiar.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, se trata de un de los últimos ingresos del popular servicio de streaming, y no tardó en volverse un verdadero éxito.

¿De qué trata «El Cuco de Cristal»?

La trama sigue a Sara, una mujer que lleva una vida aparentemente normal, pero que oculta un oscuro secreto relacionado con su pasado y una profunda conexión con un asesino en serie al que los medios llaman «El Cuco».

A medida que la policía se acerca a capturar al asesino, la vida de Sara se desmorona y su tranquila existencia se ve amenazada por el regreso de una figura del pasado que la obliga a enfrentar la verdad sobre quién es realmente.

La serie se desarrolla en una atmósfera tensa, explorando temas como:

Identidad y Memoria: La lucha de la protagonista por enterrar su pasado y el impacto de los secretos en su presente.

Manipulación y Control: La relación psicológica entre Sara y el asesino, que parece haber ejercido una influencia duradera sobre ella.

La Obsesión de los Medios: Cómo la fama y la cobertura mediática de los crímenes impactan en la vida de quienes están involucrados.

Es una historia que se enfoca menos en la investigación policial clásica y más en el tormento interno y la psique fracturada de la protagonista.

Reparto Principal

El reparto principal de «El Cuco de Cristal» incluye a: