Ricardo Darín dio la mejor noticia sobre El Eternauta: “No termina…”

Ricardo Darín sorprendió al mencionar que hay una posibilidad de que “El Eternauta”, la exitosa serie argentina de Netflix, no termine en una segunda temporada, como estaba previsto en un principio.

El protagonista de la serie y mítico actor argentino fue el último invitado de Otro día Perdido, el talk show que conduce Mario Pergolini en El Trece. Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, a pesar de buscar mantener el rating con un gran nombre, MasterChef Celebrity fue el líder de la franja horaria.

Darín reveló por qué “El Eternauta” se convirtió en un fenómeno global y qué pasará con la temporada 2

Con el gran éxito de la serie de ciencia ficción argentina, Darín reflexionó sobre el impacto que tuvo el proyecto a nivel mundial: “Cuando hicimos el trabajo vimos que era una cosa gorda, algo grande, sobre todo por lo que era la parafernalia. El nivel de producción y tecnológico era impresionante. La cabeza de Bruno [Stagnaro] y de los guionistas también. Ya palpitabas que no iba a ser una cosa que pasara desapercibida, pero de ahí a que se produzca el pelotazo ese no».

"En España, a pesar de estar en el teatro y en la Gran Vía, te das cuenta de que se nutren mucho del turismo que pasa por el lugar y había gente de todos lados, y muchos hacían referencia a El Eternauta. En España pegó fuerte», sostuvo.

Ricardo Darín compartió la noticia más esperada sobre El Eternauta

Cuando Pergolini le consultó sobre sus planes para el año siguiente, teniendo en cuenta que se convertirá en abuelo en los próximos meses y sorprendió con una revelación sobre la serie de Netflix: “El año que viene lo tengo muy cubierto por El Eternauta y 2027 también porque no termina en la segunda temporada aparentemente».

Aunque reconoció que todo dependerá del equipo de producción: «De todos modos se puede modificar porque no depende de mí".