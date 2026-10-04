«Estar más unidos que nunca»: el enfático pedido de García Cuerva en Luján en la previa de la llegada del papa León XIV

Durante la misa central de la Peregrinación a Luján, el arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, llamó a “estar más unidos que nunca” y pidió terminar con la intolerancia, la indiferencia y el odio , en un fuerte mensaje social pronunciado a pocas semanas de la llegada del papa León XIV a la Argentina.

Durante su homilía, García Cuerva, subrayó la necesidad de fortalecer los vínculos y de dar protagonismo a los sectores más vulnerables de la sociedad, según consignó la Agencia Noticias Argentinas.

El pedido de Jorge García Cuerva en Luján

“Si la Virgen de Luján nos abraza, es imposible mirar al otro con desprecio”, afirmó el religioso, quien convocó a convertirse en “artesanos de la fraternidad” y a llevar el “abrazo de María” a los abuelos, a las personas con discapacidad, a quienes no tienen trabajo, a quienes duermen en la calle y a los adolescentes afectados por las drogas, entre otros.

En ese marco, el arzobispo alentó a abrazar a los que piensan distinto y enfatizó que, pese a las diferencias, somos hermanos, hijos de un mismo padre. También pidió a la Virgen que enseñe a perdonar, respetar y dialogar y reclamó terminar con la práctica de descalificar al hermano, con la indiferencia ante el sufrimiento ajeno y con el lugar que ocupa el odio en las relaciones sociales.

«Una Argentina herida», el diagnóstico de la Iglesia antes de la llegada del papa León XIV

Las declaraciones de García Cuerva se produjeron luego del diagnóstico formulado el sábado durante una misa en la Catedral Metropolitana, donde describió la situación social, económica y política del país y adelantó el panorama que, según su visión, encontrará el papa León XIV en su visita.

“Se va a encontrar con una Argentina herida, una Argentina dividida, con esa famosa grieta”, dijo el arzobispo, y advirtió que la descalificación y la intolerancia están a la orden del día.

En la misma línea, sostuvo que el Sumo Pontífice también verá una Argentina donde duele un porcentaje muy grande de hermanos que la están pasando mal, con personas en situación de pobreza desde hace años. Recordó la frase de su abuelo: “‘Cuando vos crezcas, seguramente la Argentina va a salir adelante. Yo ya crecí y la Argentina sigue en esa situación”.