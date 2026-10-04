Los dos objetivos claves para el Gobierno en la economía para 2027: los escenarios de cara a la elección

El viaje de Javier Milei con los gobernadores trajo una foto política de «unidad» con mandatarios provinciales. Pero desde el Gobierno saben que hay otros puntos a tener en cuenta para alcanzar el objetivo de la reelección. El presidente pidió un voto de confianza y prometió que se logrará así que el 2028 sea “el mejor año de la historia económica«.

En este sentido, desde el oficialismo saben que los comicios de 2027 marcarán una bisagra no solo en lo político, sino en las condiciones que podrían darse en la previa.

Dos objetivos claves para el año electoral y los desafíos para cumplirlos

«Nosotros creemos que no va a pasar nada, pero por las dudas estamos preparados”, afirmó el ministro de Economía al hacer mención al año electoral. Después mencionó que habrá USD 75.000 millones que podrían usarse en caso de una corrida cambiaria antes de la votación nacional.

El economista Pablo Wende, indicó en una nota en Infobae que hay dos objetivos que el Gobierno buscará en 2027. Uno es evitar una crisis cambiaria y otro concentrarse en la baja de la inflación. El último dato fue el IPC de agosto, que marcó que hubo una suba de 1,7%. Sin embargo, algunas consultoras como Equilibra advierten que la cifra de septiembre podría reflejar un rebote.

Wende marcó que esos dos objetivos son claves para lograr el escenario que el oficialismo desea para para 2027, que es un crecimiento moderado (2,5%) y traccionado por los sectores que vienen impulsando la actividad en los últimos tres años. Además un consumo estable y mejora del crédito.

“Con esta economía la moneda está en el aire. En el cuarto trimestre deberíamos ver una recuperación y hay que ver si es posible sostenerla en 2027, en un contexto de caída de la inversión”, explicó Fausto Spotorno, citado por el medio de Buenos Aires.

Por otro lado, hay otros puntos que son seguido de cerca. Uno es el riesgo país que siguió en alza en la semana y superó los 650 puntos básicos. también hubo un efecto negativo en los bonos que vencen a partir del 2028, luego de las elecciones. Para algunos analistas, esto podría ser la señal del mercado que analiza una posible revés para el Gobierno o de incertidumbre ante los comicios 2027. Algunos creen que la clase media será decisiva para La Libertad Avanza en su plan de gobernar otros cuatro años más.

Elecciones en Brasil y el escenario que se abre

Brasil lleva a cabo este domingo las elecciones presidenciales, donde se disputan el poder el actual mandatario, Luiz Inácio «Lula» da Silva, y Flávio Bolsonaro. El país tiene la economía más grande de América Latina. No solo por el nivel de su PIB (que representa aproximadamente un tercio de todo el producto regional latinoamericano) sino también por la magnitud de su mercado interno y su producción agrícola. Por esto se sigue de cerca, el impacto que tendría en Argentina los resultados de los comicios.

“Si vuelve a ganar Lula sigue todo igual. Por ahí la ventaja es que queda él (por el mandatario argentino) como referente a nivel de Sudamérica. Nos sigue favoreciendo la posición internacional”, dijo el director de EcoGo, Sebastián Menescaldi, citado por Noticias Argentinas.

La administración nacional prefiere una victoria de Bolsonaro. Milei mantuvo distintos encuentros con el hijo del expresidente. “Se destaca el intercambio comercial, dado que es uno de nuestros principales socios comerciales. También se podría acelerar, eventualmente, en algún acuerdo de corto plazo”, comentó Menescaldi.