«Cruce de titanes»: Ricardo Darín, Julio Bocca y Gustavo Santaolalla se unen en el Colón para un homenaje inédito a Borges

El Teatro Colón se prepara para albergar una de las puestas en escena más ambiciosas de la temporada. Desde este jueves 10 de septiembre, el coliseo porteño presenta Principio de éxtasis, una superproducción de ballet inspirada en la vida y el universo literario de Jorge Luis Borges, que reunirá a tres de los máximos exponentes del arte argentino contemporáneo.

El principal atractivo de la obra radica en la presencia sobre el escenario de Ricardo Darín, quien asumirá el rol de narrador en vivo. El reconocido actor acompañará los pasos del Ballet Estable del Teatro Colón recitando pasajes del poema Ausencia (1923) y pasajes del emblemático libro de relatos El Aleph (1945).

Un equipo creativo de jerarquía mundial: los detalles de la nueva obra en el teatro Colón

Nacida de un proyecto conjunto entre el exbailarín Julio Bocca y el coreógrafo español Goyo Montero, encargado de la dirección general, concepción y diseño de vestuario, la producción se erige como un hito multidisciplinario.

La banda sonora original fue compuesta especialmente por Gustavo Santaolalla, agregando una impronta sonora única al cruce entre la danza clásica, la prosa borgeana y la actuación.

El despliegue busca traducir en movimiento el universo metafísico del escritor argentino, entrelazando la potencia narrativa de la voz de Darín con la plasticidad de los bailarines en escena.

Fechas, horarios y dónde comprar las entradas para el homenaje a Borges

El espectáculo tendrá una temporada limitada de diez funciones en la sala principal del teatro lírico:

Fechas y horarios de funciones:

Jueves 10 de septiembre: 20:00 hs (Estreno mundial)

20:00 hs (Estreno mundial) Viernes 11 de septiembre: 20:00 hs

20:00 hs Domingo 13 de septiembre: 17:00 hs (Función vespertina)

17:00 hs (Función vespertina) Martes 15 de septiembre: 20:00 hs

20:00 hs Miércoles 16 de septiembre: 20:00 hs (Función especial FIBA)

20:00 hs (Función especial FIBA) Jueves 17 de septiembre: 20:00 hs

20:00 hs Viernes 18 de septiembre: 20:00 hs

20:00 hs Sábado 19 de septiembre: 20:00 hs

20:00 hs Domingo 20 de septiembre: 17:00 hs (Cierre de temporada)

Venta digital: A través de la plataforma web oficial del Teatro Colón (teatrocolon.gob.ar).

Venta presencial: En la boletería del teatro (Tucumán 1171), de lunes a sábados de 9 a 20 hs y domingos de 9 a 17 hs. Los valores varían según la ubicación dentro de la sala.