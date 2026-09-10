Tras el salto del Brent, el petróleo de Estados Unidos superó los 100 dólares y caen los mercados

Opción 1 (Foco en el crudo y la crisis en Ormuz - Ideal para foto de refinería, plataforma o petroleros): El petróleo WTI superó este jueves los 100 dólares por barril por primera vez desde mayo, empujado por la paralización del tráfico en el estrecho de Ormuz y el conflicto con Irán. (Foto: gentileza)

El precio del petróleo crudo en Estados Unidos (WTI) superó este jueves los 100 dólares por barril por primera vez desde mayo. El salto en la cotización se produjo un día después de que el crudo Brent, la referencia internacional del Mar del Norte, rompiera esa misma marca el miércoles y escalara hoy por encima de los 105 dólares, en un mercado presionado por la falta de un horizonte de cese al fuego en el conflicto bélico entre Estados Unidos e Irán.

Según reportó la agencia AP, el shock en las cotizaciones petroleras provocó una inmediata reacción a la baja en las principales plazas financieras globales. Los futuros de Wall Street cayeron con fuerza —el tecnológico Nasdaq retrocedió un 1,1% y el S&P 500 bajó un 0,5%—, mientras que los índices europeos operaron en terreno negativo, con una pérdida del 0,7% en el DAX de Alemania, y los mercados asiáticos cerraron en baja con la única excepción de Japón.

Petróleo: WTI vs. Brent Cierre diario en dólares por barril · Futuros WTI (Oct 2026) y Brent (Nov 2026) WTI — — Brent — — Spread Brent–WTI — 1M 3M Todo Serie de cierres diarios de WTI y Brent. Fuente: Investing.com

Tensión en el estrecho de Ormuz y récord en los combustibles

La escalada de precios responde al virtual bloqueo del flujo de buques por el estrecho de Ormuz, un corredor estratégico por donde transitaba una quinta parte del suministro petrolero global antes de la guerra. La parálisis se profundizó luego de que fuerzas estadounidenses destruyeran el martes cinco buques petroleros iraníes durante una serie de ataques mutuos.

El alza del barril ya golpea de lleno al consumo en el mercado estadounidense: la gasolina trepó a un promedio de 4,22 dólares por galón (un incremento interanual del 32%), mientras que el diésel alcanzó un récord histórico de 5,94 dólares por galón, encareciendo los fletes del transporte de cargas y sumando presión sobre los precios mayoristas.

En este escenario, el presidente Donald Trump admitió que los valores difícilmente descenderán antes de las elecciones de medio término de noviembre, una cita electoral donde los republicanos defienden con dificultad su mayoría en el Congreso frente al malestar social por la inflación y el rechazo ciudadano a las acciones militares contra Teherán.

Para intentar contrarrestar el impacto del costo de vida en las urnas, el mandatario incluso ensayó una inusual promesa de campaña al proponer un cheque de 5.000 dólares ("Dividendo Trump") para cada ciudadano adulto si su partido triunfa en los comicios, iniciativa duramente cuestionada por analistas económicos ante el abultado déficit fiscal.

Pérdidas en Wall Street y presión sobre las tasas de interés

En la Bolsa de Nueva York, las empresas de consumo y comercio minorista encabezaron las pérdidas: Amazon cedió un 1,8%, Starbucks retrocedió un 1,9% y Home Depot cayó un 1%. El rubro energético fue el único segmento del S&P 500 que cerró en terreno positivo, sostenido por los avances de ExxonMobil (+2,2%) y Chevron (+1,9%).

La persistencia de la inflación mayorista en Estados Unidos, sumada a la suba de un cuarto de punto en la tasa de interés resuelta este jueves por el Banco Central Europeo (BCE), incrementó la cautela de los inversores ante posibles medidas restrictivas de la Reserva Federal (Fed). En paralelo, el Departamento del Tesoro de EE.UU. anunció una recompra de deuda de hasta 6.000 millones de dólares para contener el repunte de los rendimientos de los bonos, que encarecen el crédito corporativo y frenan el mercado bursátil.