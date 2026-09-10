Morosidad: en julio 2026 alcanzó el 12,9% y crece la preocupación por la reactivación del crédito

Se frenó la suba en la morosidad en bancos y tarjetas, pero sigue siendo alta. Foto: NA

El anhelo del Gobierno nacional de transformar el crédito privado en el gran motor de la recuperación económica tropieza con un freno estructural. A pesar de los planes de contingencia desplegados por el sistema financiero para reestructurar deudas, la irregularidad en las carteras familiares se mantiene en niveles críticos.

Un relevamiento de la consultora 1816, basado en datos de la Central de Deudores del Banco Central de la República Argentina (BCRA), reveló que la morosidad en los préstamos a hogares trepó al 12,9% en julio. La suba no obedeció a un aumento en el saldo en mora, sino a la contracción del crédito total otorgado.

Según un relevamiento publicado por Ámbito, las entidades monetarias reconocen la necesidad de reducir los atrasos mayores a 90 días, pero advierten que difícilmente se vuelva a los niveles del 2,5% registrados a fines de 2024.

A la par, el mercado señala que la alta porción de deudores «irrecuperables» dilatará la recuperación de los préstamos en moneda nacional.

Los créditos refinanciados ganan peso sobre el total de financiamiento

Las entidades bancarias aceleraron sus programas de reestructuración para evitar un mayor colapso en sus balances, llevando los créditos refinanciados a representar un 3,7% del crédito total a los hogares, un récord en décadas. Sin embargo, salir del Registro de Incobrables demanda un trayecto burocrático y prolongado:

Mecanismo de reclasificación: quienes están en Situación 3 (atrasos de 90 a 180 días) deben pagar dos cuotas consecutivas de su deuda reestructurada para dejar de ser considerados morosos.

quienes están en Situación 3 (atrasos de 90 a 180 días) deben pagar dos cuotas consecutivas de su deuda reestructurada para dejar de ser considerados morosos. Tiempos de espera: para deudores en Situación 4 (atrasos de seis meses a un año) o Situación 5 (más de un año), el proceso se realiza escalón por escalón. Regularizar la calificación demanda entre 5 y 8 meses de cumplimiento estricto.

para deudores en Situación 4 (atrasos de seis meses a un año) o Situación 5 (más de un año), el proceso se realiza escalón por escalón. Regularizar la calificación demanda entre de cumplimiento estricto. Sin dinero nuevo: fuentes bancarias explicaron que estas alternativas ordenan los compromisos existentes y evitan la caída del cliente del sistema, pero no generan nuevo financiamiento de manera inmediata.

Deudores «irrecuperables»: el panorama de la morosidad en Argentina

El dato más crítico para los analistas de la City es el volumen de usuarios categorizados en la Situación 5 (atrasos superiores a un año y considerados de incobrabilidad absoluta):

Volumen de morosos: De los 5,9 millones de personas con atrasos registradas entre bancos y financieras no bancarias, 3,8 millones corresponden a deudores irrecuperables.

De los con atrasos registradas entre bancos y financieras no bancarias, corresponden a deudores irrecuperables. Pérdidas asumidas: A junio de 2026, el sector financiero eliminó de sus activos unos $3,3 billones en préstamos en pesos declarados incobrables, lo que equivale al 3,26% del total del financiamiento otorgado.

A junio de 2026, el sector financiero eliminó de sus activos unos en préstamos en pesos declarados incobrables, lo que equivale al del total del financiamiento otorgado. Fintech bajo la lupa: Entidades no bancarias como Efectivo Sí, Crédito Regional, Banco Carrefour y Ualá muestran niveles de mora de dos dígitos, al volcarse a segmentos que reciben montos más reducidos a tasas sensiblemente mayores.

En el mercado ven un mayor «racionamiento» del crédito en pesos

Para cubrir el riesgo de incobrabilidad, las entidades aplican tasas de interés marcadamente elevadas. En agosto, la Tasa Efectiva Anual (TEA) para préstamos personales promedió un 89,2% en bancos y un 244% en financieras no bancarias, frente a una inflación interanual del 33,8%.

De acuerdo con la Gerencia de Estudios Económicos del Banco Provincia, el sistema financiero ganó por intereses netos una cifra similar a la que perdió por cargos de incobrabilidad: $16,1 billones.

Ante este escenario, consultoras como LCG y Equilibra prevén una etapa de mayor cautela y selección previa por parte de los bancos. La estrategia crediticia se encamina a priorizar la restricción del riesgo sobre la expansión masiva de clientes, descartando un despegue inmediato del consumo apalancado en tarjetas o préstamos personales.

Con información de Ámbito.