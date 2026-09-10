Malvinas: Chile respaldó el pedido argentino pero reclamó reciprocidad por el Estrecho de Magallanes

El embajador chileno en el país se refirió al tenso momento político que atraviesan las Islas y enfatizó en el estrecho sur que recorre ambos países

El embajador de Chile en la Argentina, Gonzalo Uriarte Herrera, respaldó la postura argentina por las Islas Malvinas y remarcó en un avance de esquema de integración binacional, aunque solicitó reciprocidad en torno a la soberanía sobre el Estrecho de Magallanes.

Durante una presentación ante el Rotary Club de Buenos Aires, el diplomático trasandino remarcó que el pueblo chileno debe asumir como propia la relevancia geopolítica e histórica que tienen las islas para el país, en el marco de una agenda de cooperación mutua.

Uriarte Herrera planteó la necesidad de desdramatizar las controversias históricas y evitar la exacerbación de los nacionalismos, tomando como referencia el proceso de integración de las naciones europeas para impulsar un espacio de libre circulación.

El representante chileno destacó la coincidencia en foros internacionales sobre la soberanía en el Atlántico Sur y contrapuso ese apoyo con la expectativa de su país respecto del pleno reconocimiento argentino sobre la totalidad del Estrecho de Magallanes.

El posicionamiento se produce en un escenario de entendimiento político tras la reciente reunión bilateral entre el presidente Javier Milei y el dirigente chileno José Antonio Kast, un encuentro que sirvió para descomprimir fricciones diplomáticas recientes.

En esa cumbre, ambas partes reafirmaron la validez del Tratado de Límites de 1881 y del Tratado de Paz y Amistad de 1984, reafirmando el marco jurídico que regula la navegación y la soberanía en la región austral.

Malvinas: los tratados comerciales y la tensión política entre Chile y Argentina

A pesar de los gestos de acercamiento institucional, la relación bilateral enfrenta tensiones puntuales derivadas de iniciativas comerciales impulsadas desde la Región de Magallanes para brindar asistencia logística a las islas.

Sectores empresariales y políticos de la ciudad de Punta Arenas preparan reuniones de negocios para estructurar una cadena de suministros destinada a abastecer proyectos de exploración hidrocarburífera en aguas bajo disputa de soberanía.

El desarrollo del yacimiento petrolero Sea Lion en la cuenca de Malvinas impulsa este interés regional por su cercanía geográfica, lo que genera preocupación en las autoridades argentinas por el eventual incumplimiento de la normativa nacional.

Integración económica y proyectos compartidos

Más allá de los diferendos estratégicos, el embajador resaltó las oportunidades de complementación económica e inversiones, especialmente en las áreas energéticas y mineras a lo largo de la frontera cordillerana. Desde la administración argentina se ratificó la intención de interponer acciones legales y querellas penales contra las firmas e individuos que participen de actividades hidrocarburíferas no autorizadas en la plataforma continental.

El intercambio de excedentes de gas argentino, la integración de redes eléctricas y la facilitación del transporte de carga a través de los pasos fronterizos figuran como los ejes principales para reducir los costos logísticos en ambos lados de los Andes.

Con información de Ámbito Digital.