Moria Casán reveló el verdadero motivo detrás de los rumores con Cecilia Roth

Moria Casán decidió ponerle punto final a las versiones que circularon durante semanas sobre un supuesto conflicto con Cecilia Roth en el rodaje de su serie biográfica, la cual ya se terminó de filmar.

Los rumores hablaban de llegadas tarde, tensiones en el set y actitudes de diva que habrían generado malestar entre las actrices.

Sin embargo, la propia Moria salió a aclarar en su programa que el origen de esas versiones fue muy distinto a lo que se dijo públicamente.

Qué le pasó a Cecilia Roth durante las grabaciones de la serie de Moria

Según contó, Cecilia Roth sufrió un accidente doméstico durante el período de grabación: se cayó en su casa y se provocó un profundo corte en la frente que requirió sutura.

El episodio no ocurrió durante el rodaje, pero sí tuvo impacto en la dinámica de trabajo, ya que la actriz debió esperar a que la herida cicatrizara y luego atravesar largas sesiones de maquillaje para disimular la marca y poder continuar con las escenas previstas.

“La verdad es que por respeto no se contó”, explicó Moria, quien remarcó que esa fue la única situación extraordinaria que atravesó la producción en varios meses de trabajo.

“Esto fue lo único que pasó en cuatro meses de filmación. No hubo nada más y ahí fue donde se confundió todo”, sostuvo.

Lejos de cualquier interna, Casán aseguró que el vínculo entre las actrices fue excelente y que no existieron conflictos personales ni profesionales.