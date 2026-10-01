Reforma electoral: las reuniones de Diego Santilli con los gobernadores y una foto que ilusiona para lograr quitar las PASO

Con el paso de los días, el Gobierno acelera las gestiones por la reforma electoral, una de las claves de su estrategia de cara a los comicios de 2027, y deposita parte de sus expectativas en el jefe de Gabinete, Diego Santilli, que trabaja en sumar voluntades entre los gobernadores. Este jueves mantendrá reuniones.

En el marco de la Argentina Week, el ministro coordinador intentará acercarse a los mandatarios provinciales que viajaron a París para convencer a los aliados de respaldar la eliminación de las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO), y el Presupuesto 2027.

«Optimismo»: el diálogo con los gobernadores para la reforma electoral

«Habrá que ver qué pasa post viaje a París. Tenemos que cerrar con los gobernadores, pero soy optimista«, expresó una fuente oficial, citada por Noticias Argentinas. Confía que durante octubre el Senado habilitará el tratamiento del proyecto en el recinto.

Si bien hasta ahora el oficialismo no contaba con los votos necesarios, la foto que consiguió Santilli tras su llegada a París alimentó las expectativas de la Casa Rosada. Luego del cóctel de bienvenida, el funcionario se retrató acompañado por Rolando Figueroa (Neuquén), Ignacio Torres (Chubut), Alberto Weretilneck (Río Negro), Claudio Vidal (Santa Cruz), Alfredo Cornejo (Mendoza) y Rogelio Frigerio (Entre Ríos).

También se los ve a Gustavo Sáenz (Salta), Juan Pablo Valdés (Corrientes), Leandro Zdero (Chaco), Carlos Sadir (Jujuy), Marcelo Orrego (San Juan), Raúl Jalil (Catamarca) y al jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri.

Rodeado de los mandatarios provinciales aliados, el exPRO tiene en agenda una serie de reuniones que llevará adelante este jueves, luego de que Milei diserte en la apertura del evento. No obstante, desde su entorno aseguran que estará permanentemente en comunicación con los representantes provinciales.

«La idea es que esté en contacto permanente con ellos», revelaron desde la Jefatura de Gabinete.

Reforma electoral: uno de los desafíos del Gobierno

La reforma electoral supone un debate todavía no resuelto entre las partes. Mientras los gobernadores piden garantías para respaldar los planes legislativos del Ejecutivo, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, la presenta como un gesto de buena voluntad que habilitará a La Libertad Avanza a cerrar acuerdos electorales rumbo a 2027.

«Creo que vamos a terminar acordando, de distintas maneras. Al menos con los 13 que viajaron«, sostuvo un integrante de la mesa política.

Ante un escenario incierto, el Gobierno apuesta a que la experiencia política de Santilli ayude a acercar posiciones con los mandatarios provinciales durante su estadía en París y a destrabar una negociación que, hasta ahora, aparece como uno de los principales desafíos legislativos del oficialismo para octubre.

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