Los destacados del fin de semana

Diego Torres presenta «Mi Norte & Mi Sur»

Diego Torres es uno de los artistas más queridos de América Latina y un clásico indiscutido de la música argentina, es el Clásico de los Clásicos, con canciones que atraviesan la vida de toda una generación. Con más de treinta años de carrera e incontables éxitos, al artista argentino lo une una relación única con sus seguidores a lo largo de historia.

Sus shows son a puro hits, energía. carisma y emoción. Diego comparte el escenario junto a su gran banda que lo acompaña desde hace muchos años.

Compone canciones que se convierten en clásicos, que tocan el corazón de multitudes y sus shows en momentos inolvidables en los que distintas generaciones se unen en un mismo sentimiento. El multifacético y prolífico autor de hits como “Color Esperanza”, “Tratar de Estar Mejor”, “Guapa” y “Un Poquito” es una de las voces más reconocidas y queridas que ha dado Argentina, con reconocimiento en el mundo entero y fans de todas las edades.

Su nuevo espectáculo propone un recorrido por toda su discografía, con la energía, el carisma y la conexión única que lo convirtieron en una de las voces más queridas de la música argentina.

Este fin de semana, Diego Torres presenta en Neuquén su espectáculo “Mi Norte & Mi Sur”. El show será este sábado, a las 21, en el estadio Ruca Che. Enradas en venta por sistema a través de allacces.com.ar y boletería de Mood Live (Ministro González 40, Neuquén).

K4OS en el Ruca Che

La girl band sensación del pop argentino desató un fenómeno sin precedentes con 15 funciones completamente agotadas en el Teatro Gran Rex, convocando a más de 50 mil personas y marcando el inicio de una nueva era en la música pop local.

K4OS no solo hizo historia: la reescribió. Con quince funciones agotadas en el Teatro Gran Rex y más de 50 mil personas que ya vivieron la experiencia en vivo, la girl band confirmó que lo suyo no es una promesa, sino una realidad contundente. Cada noche fue una explosión de energía, identidad y conexión con un público que encontró en K4OS mucho más que música: encontró pertenencia.

Integrada por Tau, Ine, Mechi y Lily, K4OS dio el salto definitivo del universo digital al escenario con una fuerza impactante. Estas presentaciones marcaron un hito: fue la primera vez que la girl band se subió a un escenario con shows propios, y la respuesta del público fue tan masiva como contundente.

Producido por Move Concerts y dirigido por Tato Fernández, el espectáculo se consolidó como una de las propuestas más ambiciosas del pop argentino actual. La puesta combinó narrativa, música y emoción con múltiples cambios de escenografía, coreografías precisas, bailarines, efectos especiales y momentos de alta sensibilidad, como la interpretación de “4EVER”, uno de los puntos más emotivos del show.

La estética fue otro pilar fundamental: nueve cambios de vestuario acompañaron cada acto, elevando la experiencia a estándares internacionales y consolidando una identidad visual potente y reconocible.

Este viernes, a las 21, en el estadio Ruca Che. Entradas en venta en livepass.com.ar

Paula Maffía presenta República afectiva

Presentando su tercer álbum de estudio ‘República Afectiva’, Paula Maffia arranca este fin de semana su gira patagónica por Cipolletti, Lago Puelo y Bariloche. Un show íntimo que recorre su carrera a guitarra y voz.

Paula Maffia regresa a la escena con una obra que nace de la contemplación y el pulso de la vivencia. Tras seis años de su último trabajo discográfico, este nuevo álbum marca el inicio de una etapa vital nueva, aunque se percibe como una continuación orgánica de su

camino solista.

“República Afectiva” es un disco maduro y adulto, pero sensible a todas las edades, donde la crudeza del garage convive con arreglos de cuerdas, vientos y la delicadeza de la marimba y el vibráfono.

Su nombre se origina de una canción homónima que juega de forma evidente con el nombre de nuestra patria, y busca sintetizar los contrastes de la existencia: los vivos y los muertos, el horror y la belleza, la juventud y la vejez, el amor y el dolor.

En Cipolletti, abrirá la noche Andrea Gómez Plan, el proyecto musical de Andrea Gómez, quien, que luego de una pausa de poco más de un año, retoma los escenarios con esta fecha.

Viernes, a las 22: La Casa de la Bodega (Tres Arroyos 375, Cipolletti)

Sábado, a las 21: Centro Cultural Keuken Aonikenk, Lago Puelo

Entradas desde $20.000

Domingo, a las 19 :Casa Las Golondrinas (Av. Bustillo 2950, Bariloche)

Entradas para los tres shows, disponibles a través de entradaweb.com

La agenda del fin de semana

Bariloche

La Coironera

Presenta disco

De las peñas y los certámenes folklóricos al estudio de grabación, la banda barilochense La coironera presenta un álbum de composiciones propias que reúne historias, memorias y sonoridades de la Patagonia. Este viernes, a las 21.30, en Biblioteca Sarmiento.

El trabajo reúne ocho composiciones propias que exploran el encuentro entre los ritmos tradicionales del folklore y las historias, paisajes y sonoridades del territorio patagónico. Chacareras, zambas y gatos conviven con instrumentos como el bombo legüero y el kultrun, en una propuesta que transita entre la escucha atenta y el espíritu festivo de las peñas populares.

Entradas en venta en boletería (Centro Cívico) o de modo online en www.bibliotecasarmiento.org.ar



Cipolletti

“Siempre estoy volviendo”

Espectáculo de clown

Obra de clown para adultos – Función: viernes, a las 21:30.

Una casita en la lejanía. Natal, la casita. Una payasa, Marta, Martita o Martuchi. Un Camino de Regreso. Volver. Las cosas han cambiado. Un descubrimiento tras otro. Habrá que revisar lo vivido. A fondo y más a fondo. Y al final, como toda payasa que ha podido regresar de las cosas, Martita, Martuchi o Martinuchi filosofará.

Ana Loto, actriz, clown y docente de teatro; Maite Aranzábal, actriz, clown, directora y dramaturga; Gastón Acosta (músico en vivo) realizador audiovisual, diseñador y músico, actor y cantante en la murga La Soñadora Despierta, teclados y samplers de La banda Tralkan Lef y asiste como técnico en diversas agrupaciones teatrales; y Luciano Batalla (técnico iluminador) Actor en “Teatro a la Carta, humor improvisado”, “Bigote Argentino”, “Bajo terapia”, “Inodoro Pereyra”, “El amateur” en el elenco de FCP. Actor y cantante de Murga La Soñadora Despierta.

Entradas en lcmticket.com

Boletería del teatro: lunes a viernes de 17 a 21. (descuentos y promociones solo en efectivo).

Neuquén

Las Manos de Filippi & Eterna Inocencia

Este sábado, a las 20, en Casino Magic (Panas 4005)

Entradas Anticipadas en:

www.tuentrada.com

Croma (Perito Moreno 151-Neuquén)

Boletería Casino Magic (Planas 4005-Neuquén)

Nikel (San Martín 526-Cipolletti)

Casino Magic Centenario (Lote agrícola 171-Centenario)

Fuego Sagrado

Tributo a Santana

El sonido de Carlos Santana vuelve a encender la sala de ARACA. Fuego Sagrado reúne a músicos de la región en un tributo a la leyenda del rock latino, con la guitarra al frente y una propuesta atravesada por el pulso de los ritmos latinoamericanos.

Este viernes, a las 21, en Sala ARACA Teatro · Virgen de Luján 1555 (Neuquén).

Entradas anticipadas con descuento. Consultas y reservas por WhatsApp al 299 511 8448.

Standard 4

Jazz

Una noche de jazz, improvisación y encuentro frente al río con Standard 4,una formación instrumental de la escena neuquina surgida en 2022 que explora el lenguaje del jazz y sus cruces. Integran el cuarteto Enrique Nicolás en piano, Mono León en guitarra, Ezequiel Nicolás en bajo y Nico Coronado en batería.

El bar acompaña la música en vivo con su propuesta gastronómica y mesas compartidas.

Este sábado, a las 21, en Bar ARACA ·(Virgen de Luján 1555, Neuquén) · Frente al Mirador del Río Neuquén

Entrada libre · Mesas compartidas · Reservas anticipadas por WhatsApp al 299 511 8448.

Jarilla

Presenta disco

La banda Jarilla llega al escenario de Arrimadero Teatro (Misiones 234) para presentar oficialmente su nuevo trabajo discográfico, Siempre de pie, este viernes, a las 21.30.

La noche contará además con la participación de Combustión Lenta en formato DJ set como invitado especial, acompañando el lanzamiento en vivo junto a Radio Universidad CALF 103.7 y La Toma.

Entradas disponibles a través de entradaweb.com.

Reinas, despedida de soltero

Teatro

El espectáculo Reinas, despedida de soltero…, escrito por Diego Zuñiga y con dirección de Erwin Costa, se presenta en Arrimadero Teatro (Misiones 234, Neuquén) este sábado, a las 21.30.

La obra reúne sobre el escenario a un elenco de cinco intérpretes en una noche cargada de humor y comedia en la capital neuquina. Actúan Santiago Inostroza, Ema Villegas, Diego Zuñiga, Tomas Umile y Martin Maldonado.

Entradas anticipadas al teléfono 299 633 9987.

Suena CLEC

Festival

Llega la segunda edición de Suena CLEC, el festival de música, arte y diseño, este viernes en Casa de las Leyes

Estefanía Arias

Jean Paul Barbona

Álamos Plateados

Además, feria de arte y diseño, estación de estampas con Any Márquez y food trucks.

Apertura de puertas: 19:30 hs.

CLEC Av. Olascoaga 560, Neuquén

Entrada libre y gratuita

Casa de las Leyes, el espacio cultural de la Honorable Legislatura del Neuquén.

Sureña Jazz Band

Celebra 30 años

El septeto neuquino de jazz tradicional de Nueva Orleans y Dixieland celebra tres décadas de trayectoria en la escena musical regional. El concierto aniversario tendrá lugar este viernes, a las 21:30, en El Teatro de al Lado (Belgrano 3191, Neuquén Oeste).

Las entradas anticipadas tienen un valor de entre $35.000 y $45.000, según el lote disponible al momento de la compra.

Venta online y consulta de disponibilidad: https://compras.evento-simple.com/teatrodeallado

“Madama Butterfly”

Ópera

A pedido del público y tras agotar las localidades en tiempo récord, la Fundación BPN presenta dos nuevas funciones de Madama Butterfly, la emblemática ópera de Giacomo Puccini, junto a la Orquesta Sinfónica del Neuquén.

Viernes y sábado, a las 20, en Cine Teatro Español (Av. Argentina 235). Se interpretará en italiano, con sobretítulos en castellano.

Entradas ya a la venta en boletería

Filas 1 a 7: $55.000

Filas 8 a 17: $50.000

Filas 18 a 29: $45.000

Venta exclusiva en la boletería del Cine Teatro Español, de lunes a viernes de 8:30 a 21. El sábado desde las 17.

Ámbito Histrión

Chubut 240

La agenda del fin de semana

“Museo Medea”

de Lucia Valenzuela, Guillermo Katz y María José Medina.

Viernes, a las 21:00

Reservas WP: 2996375653 – www.teatrohistrion.com

Museo Medea es una comedia dramática que reescribe el mito griego.

En un caserón en ruinas, una mujer de clase alta venida a menos y su fiel empleada han quedado solas tras el abandono de su marido y patrón. Para sobrevivir a la rutina y a la soledad, transforman su intimidad en un museo donde, a través del juego, exponen fragmentos de sí mismas y repiten la añoranza y el latente deseo de venganza del mito original.

Elenco: Luján Urreaga y Paula Rodrigo

Asistente de dirección: Cane Aiello

Puesta Escénica y dirección: Carlos Barro

“Okuma, días de playa”

Una comedia de Federico Roca.

Sábado, a las 21.30

Entradas: 2994530771 – https://teatrohistrion.com/event/157847-okuma-dias-de-playa

“Mas muertos que vivos”

Una comedia de María Rosa Pfeiffer

Domingo, a las 20:30.

Entradas: 0299 15-6071575

En un pueblo, como tantos, que pierde a su gente y parece quedarse sin futuro, Justino y Emerencio se resisten a bajar los brazos.

“Más muertos que vivos” es una comedia sobre la amistad, el paso del tiempo y la obstinada voluntad de seguir adelante. Una mirada entrañable sobre quienes no se resignan.

Regina

“Dios me odia”

Teatro FCP

La exitosa obra teatral “Dios me odia” de Victoria Sarchi se presenta en Villa Regina. La producción de Fundación Cultural Patagonia (FCP), con la dirección de Tato Cayón e interpretada por un destacado elenco, estará en la Sala Dante Alighieri del Cine Teatro Círculo Italiano (Rivadavia 117) este viernes, a las 21.

Roca

“Tertulia fermentada”

Teatro

Gerarda y Alberta nos invitan a entrar en un universo donde lo cotidiano se vuelve absurdo y el absurdo, espejo. Entre cuerpos que juegan, palabras que se desbordan y situaciones que rozan el delirio, los dos personajes construyen una mirada tanto cómica como incómoda sobre aquello que llamamos identidad argentina. Una historia que se ríe de nuestras contradicciones para, quizás, reconocernos en ellas.

Este viernes, a las 21.30, en Club de Arte El Biombo (Rodhe 1454)

Anticipada: $20.000 – Promos: 2x$30.000

En puerta: $25.000

2984693820

Quien escribe la historia

Teatro

Una mujer mitológica, se encuentra atrapada en un limbo eterno, condenada por su belleza divina. En este tiempo actual, decide enfrentar a su público contando su verdad y cuestionando ¿Quién escribe la historia?

Sábado, a las 21, en Club de arte El Biombo (Rodhe 1454)

Anticipada: $20.000 – Promos: 2x$30.000

En puerta: $25.000

2984693820 – 2984368417

“Plumbum”

Teatro

Plumbum: Es blando y se deforma sin mucho esfuerzo bajo presión.

¿Que permanece cuando la materia cede y la presión se vuelve parte de la forma?

Esta obra habita el limbo entre la adaptación y la pérdida, entre lo que perdura y aquello que ya no puede volver a su forma original.

Domingo, a las 21, en Club de arte El Biombo (Rodhe 1454)

Anticipada: $15.000 – Promos: 2x$24.000

En puerta: $20.000

2984693820

Danza de la América Parte II

Fundación Cultural Patagonia

Luego del gran éxito de la primera parte en 2025, Fundación Cultural Patagonia presenta la producción que une al Ballet Español y Folclórico FCP, Popular FCP y Artistas FCP, “Música y danza de Latinoamérica Parte 2” en Roca. La propuesta subirá al escenario del Auditorio Dr. Tilo Rajneri (Rivadavia 2263), el viernes, sábado y domingo, a las 21.

“Música y Danza de Latinoamérica Parte 2” es una propuesta única que recorre la inmensa diversidad cultural de nuestra región, con bailes y música de Colombia, Venezuela, Bolivia, México y Argentina. La entrada general posee un valor de $18000.

