El fuerte descargo de Nacho Levy sobre su desvinculación y el maltrato emocional

En las últimas horas, el comunicador y activista Nacho Levy rompió el silencio tras la ola de denuncias públicas en su contra. El ahora exreferente de la organización social La Poderosa publicó un extenso descargo en sus plataformas digitales, donde confirmó su desvinculación de la entidad y pidió disculpas explícitas por las dinámicas de maltrato emocional expuestas inicialmente por su expareja, la licenciada Cecilia Ce.

Con una fuerte autocrítica respecto a sus conductas vinculares, Nacho Levy admitió su responsabilidad en las situaciones de hostigamiento denunciadas y anunció que se apartará de la exposición pública para iniciar un tratamiento psiquiátrico intenso, marcando el desenlace de un conflicto que sacudió las estructuras de la militancia barrial.

El reconocimiento de Nacho Levy sobre el abuso emocional y su salida de La Garganta Poderosa

El descargo del dirigente se difundió en un contexto de fuerte aislamiento político, luego de que las denuncias iniciales de la licenciada Cecilia Ce, respecto a la privación del sueño y el control digital, motivaran que fuera apartado de la conducción de La Garganta Poderosa.

«Necesito pedirles perdón a quienes hayan padecido de mi lado dinámicas emocionales que intenté trabajar con medicación y terapia; violencia psicológica, que desde adentro no se ve», reconoció Nacho Levy en sus historias de Instagram, asumiendo de manera fáctica los señalamientos normativos sobre violencia de género sutil.

El militante buscó diferenciar el tenor de las acusaciones virtuales de los procesos del ámbito penal, aclarando que sus disculpas no responden a causas judiciales formalizadas en los tribunales.

«No se trata de golpes, ni denuncias judiciales, ni las barbaridades que algunos medios han publicado. A veces no hay golpes ni delitos ni crímenes, pero hay dinámicas que sí son emocionalmente violentas», argumentó, lamentando el impacto negativo que su proceso individual generó sobre la construcción colectiva de la organización comunitaria que integraba.

El descargo de Nacho Levy: tratamiento de salud mental y el fin de un ciclo bajo el escrutinio digital

La postura asumida por el comunicador clausura una semana de testimonios que debilitaron su perfil público, incluyendo las declaraciones de la actriz Gloria Carrá y la periodista de Crónica TV Sofía Monachelli, quienes se habían solidarizado de forma abierta con la sexóloga tras haber experimentado situaciones análogas en el pasado.

Ante este escenario, Nacho Levy fijó su prioridad inmediata en el plano asistencial: «Me enfoqué en la obra y descuidé el camino. Informo que profundizaré en un tratamiento intenso de salud mental, que será mi compromiso de reparación personal», aseveró.

Hacia el cierre de su comunicado, el dirigente ensayó una reflexión dirigida hacia los varones de la militancia respecto a la necesidad de revisar las asimetrías de poder y las prácticas nocivas que el ego y la exposición mediática suelen encubrir. «Ahora me toca cerrar la boca, escuchar y demostrar que las cosas del adentro también se pueden transformar. Lo siento mucho», concluyó de forma taxativa.