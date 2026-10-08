«Domingo por Llover»: la obra que llega a Viedma con una historia de hermanas, secretos y recuerdos

"Domingo por Llover" se estrena el viernes 30 de octubre en el Teatro San Martín de Viedma. Foto: gentileza.

La agenda teatral de Viedma sumará una nueva propuesta el viernes 30 de octubre. Ese día se estrenará «Domingo por Llover», una obra del dramaturgo Federico Jiménez dirigida por Matías Alzueta.

La función será a las 21 en el Teatro San Martín y tendrá como protagonistas a Lorena Arauzo, Fernanda Barila, Bruno Giordano y Jesica Lago.

Dos hermanas, una casa y viejos conflictos

La historia comienza cuando dos hermanas deben reunirse para resolver qué hacer con la casa de su madre. La situación las lleva a revisar distintos episodios de su historia familiar y a poner en discusión recuerdos y conflictos que habían quedado relegados.

El texto aborda las relaciones familiares, la memoria y los asuntos que permanecen sin resolver con el paso del tiempo. La trama se desarrolla a partir de ese encuentro y de las diferencias entre las dos mujeres frente a una decisión que deben tomar.

La dirección está a cargo de Matías Alzueta, quien anteriormente estuvo al frente de «Venecia». Esa obra fue declarada de interés cultural por el Municipio de Viedma y de interés provincial por la Legislatura de Río Negro.

«Domingo por Llover» se presentará en el Teatro San Martín, ubicado en San Martín 151.