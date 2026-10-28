Las dudas de Arruabarrena en Boca de cara al Superclásico ante River

El DT de Xeneize tiene casi todo definido para recibir a River por la 15° fecha.

El próximo domingo, Boca y River protagonizarán una nueva edición del superclásico del futbol argentino. Por la 15° fecha del Clausura, el Xeneize recibirá al Millonario en La Bombonera en un duelo con mucho en juego por la tabla anual y la clasificación a las copas internacionales.

Este miércoles, el Vasco Arruabarrena dirigió una nueva práctica en Ezeiza y empieza a definir el equipo. El once titular ya está casi definido, aunque el DT mantiene dos dudas en el ataque. Leonel Flores, Sebastián Villa y Alan Velasco pelean por dos lugares en la ofensiva.

En la victoria ante Independiente, el juvenil y el ex Rojo fueron titulares, pero ambos no tuvieron el rendimiento deseado. Por otro lado, el colombiano ingresó desde el banco y asistió a Jagger Herrera en el único gol del partido.

El extremo colombiano podría ser titular en el Superclásico del domingo.

La decisión del Vasco dependerá de qué tipo de equipo quiere parar ante River. Si quiere un juego más directo, lo más seguro es que opte por Flores y Villa por las bandas. Pero si desea más control de la pelota, Velasco aparece con grandes chances.

El resto del equipo será el mismo que ganó el clásico en Avellaneda. Cabe destacar que Lautaro Blanco regresará a la titularidad en lugar de Malcom Braida. El lateral entrenó con normalidad en la última práctica y será desde la partida.

Además, Tomás Belmonte podría integrar el banco de suplentes. El mediocampista se rompió los meñiscos de la rodilla derecha y sería una alternativa para el Vasco en este duelo clave.

La probable formación

Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Santiago Ascacibar, Leandro Paredes, Milton Delgado; Sebastián Villa o Alan Velasco o Leonel Flores y Miguel Merentiel.