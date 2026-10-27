Netflix: la serie de 6 capítulos que no te deja despegarte de la pantalla y es perfecta para maratonear

Netflix tiene una propuesta ideal para los fanáticos del suspenso psicológico que prefieren las historias cortas. Se trata de La trampa, una miniserie alemana de apenas seis capítulos que gira alrededor de un asesinato sin resolver, una escritora que vive encerrada en su casa y una sospecha que vuelve a aparecer después de diez años.

La producción se destaca por una trama cargada de secretos, recuerdos y situaciones inquietantes. Según publicó A24, la ficción construye un enfrentamiento psicológico entre dos personajes cuyas verdaderas intenciones se van revelando a medida que avanza la historia.

Con episodios de aproximadamente 50 minutos, La trampa es una alternativa para quienes buscan una serie que puedan terminar en un fin de semana, sin comprometerse con varias temporadas.

De qué trata La trampa, la miniserie de Netflix que tiene solo 6 capítulos

La historia sigue a Lisa Konrad, una escritora exitosa que lleva diez años sin salir de su casa. Su vida cambió por completo después del asesinato de su hermana menor, Anna, un crimen que nunca pudo superar.

Desde entonces, Lisa permanece aislada del mundo exterior, intentando convivir con el dolor y los recuerdos de aquella tragedia.

Sin embargo, todo cambia cuando cree reconocer al asesino de su hermana durante una aparición televisiva.

Convencida de que finalmente encontró al responsable, comienza a elaborar un arriesgado plan para acercarse a él y descubrir qué ocurrió realmente.

Lo que parece una oportunidad para resolver el pasado se transforma en un peligroso juego psicológico en el que nada resulta tan sencillo como parece.

Un crimen sin resolver y una sospecha: por qué La trampa genera tanta tensión

Uno de los principales atractivos de la miniserie es que el misterio no se limita a descubrir quién cometió el asesinato.

La historia también explora las consecuencias del trauma, la fragilidad de los recuerdos y las dificultades para distinguir entre las certezas y las sospechas.

Lisa deberá enfrentarse a sus propios miedos mientras intenta conseguir una confesión del hombre al que considera culpable.

Los silencios, las conversaciones y los giros inesperados mantienen la tensión, en una trama que juega constantemente con las expectativas del espectador.

La producción apuesta por el suspenso psicológico antes que por las escenas de acción, una característica que puede resultar especialmente atractiva para quienes disfrutan de los thrillers cargados de intriga.

Cuántos capítulos tiene La trampa y cuánto dura en Netflix

La trampa tiene seis episodios de aproximadamente 50 minutos cada uno, por lo que su duración total ronda las cinco horas.

Su formato breve permite seguir la historia sin grandes interrupciones y descubrir cómo se desarrolla el misterio a lo largo de una única trama central.

La miniserie combina elementos del policial con el drama psicológico y pone el foco en las relaciones entre los personajes.

Quiénes actúan en La trampa, la miniserie alemana de Netflix

El elenco está encabezado por Friederike Becht, quien interpreta a Lisa Konrad, la escritora que intenta resolver el asesinato de su hermana.

También participan:

Hans Löw.

Matthias Brandt.

Miriam Ohlmeyer.

Josephine Thiesen.

Malaya Takeda.

Anna Schudt.

Ursula Strauss.

Con una historia que combina un crimen del pasado, una protagonista marcada por el dolor y un encuentro que podría cambiarlo todo, La trampa se presenta como una opción para quienes buscan suspenso y misterio en Netflix sin tener que mirar una serie demasiado extensa.