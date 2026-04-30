El cine nacional copa Neuquén: el festival Enerc Se Proyecta se prepara para un emotivo cierre

Parte del equipo que organiza el festival de cine en Neuquén. Foto: gentileza Enerc se Proyecta.

La ciudad de Neuquén vive el festival «Enerc Se Proyecta», una celebración del cine nacional que, durante cuatro días, logró algo más profundo que proyectar películas: tender puentes entre las historias y la comunidad.

El festival, organizado por estudiantes con el acompañamiento de la Escuela Nacional de Experimentación y Realización Cinematográfica (Enerc) y el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (Incaa), apostó desde el inicio a abrir las puertas del cine a todos. Hoy jueves 30 de abril tendrá su esperado cierre.

Con entrada libre y gratuita, desde el lunes 27 de abril las salas y espacios culturales se llenaron de neuquinos, curiosos, artistas y amantes de los medios audiovisuales que encontraron en cada actividad una forma de vivir y disfrutar del séptimo arte.

Foto: gentileza Enerc se Proyecta.

«Lo maravilloso de tener una escuela de cine es poder nutrirnos de distintas disciplinas, como actuación, música. Lo lindo es poder unir esas artes en el cine y en pantalla», señala una de las organizadoras, la realizadora neuquina Iris Sánchez, a Diario RÍO NEGRO.

Enerc se Proyecta: dos largometrajes y 24 cortos federales

En este festival se presentan dos largometrajes y 24 cortometrajes federales, desde distintas provincias en donde la nerc tiene sede. Uno de los seleccionados es del Instituto Universitario Patagónico de las Artes (IUPA) en Roca.

El itinerario del evento combina formación, debate y arte en movimiento. Desde clases abiertas hasta talleres, música en vivo, muestras y conversatorios en la Casa de las Culturas, el festival ya es mucho más que una grilla: es una experiencia colectiva donde el detrás de escena también tiene un lugar protagónico.

Foto: gentileza Enerc se Proyecta.

En ese recorrido, el director local Diego Lumerman llegó a la ciudad para presentar su documental El Monstruo y el Sheriff. Su presencia aportó cercanía y sentido de pertenencia a una programación que puso en valor la producción regional y federal.

En esta cuarta edición, la novedad es la grilla de actividades culturales, artísticas y musicales que se implementaron por primera vez. Además, exponen parte del archivo histórico de la Enerc entre los que se encuentran directores graduados de la institución como es el caso de Lucrecia Martel.

Enerc Se Proyecta: el cronograma del cierre

Hoy será el día en el todas las emociones de la semana, confluyan. Cada corto, cada clase, cada charla y cada aplauso desembocarán en ese último encuentro en la sala oscura, donde las historias volverán a cobrar vida frente a los espectadores.

Foto: gentileza Enerc se Proyecta.

De 16:30 a 18:30 habrá una clase abierta collage e imagen cero con Ana Giannoni en la Casa de las Culturas (Yrigoyen 656). El gran cierre tendrá lugar en el histórico Cine Teatro Español (Avenida Argentina 235) a partir de las 18:30. Se proyectarán cortometrajes realizados por estudiantes de la Enerc, reflejo de miradas diversas que recorren el país.

A las 19:30, la pantalla se encenderá con la película La muerte no existe el amor tampoco, del director Fernando Salem, en lo que promete ser una potente despedida.

Foto: gentileza Enerc se Proyecta.

«Espero que pueda asistir toda la comunidad neuquina. En estos tiempos es necesario seguir resistiendo y acompañando a la cultura, la educación pública, al cine nacional, que hoy se encuentra en riesgo. Hay que defenderlo, ocupar las salas de cine y los espacios públicos», planteó Iris.

No será solo el final de un festival, sino la confirmación de que cuando se comparte, el cine se vuelve acción colectiva capaz de emocionar e interpelar.