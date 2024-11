El espectáculo de narración escénica «La luz es una idea» llega a Las Grutas

La luz le dio a la poeta Cecilia Fresco una idea, que en realidad era un deseo: el de ver sus poemas representados, entre luces y sombras, por la narradora y poeta Laura García Rodríguez. Aquella idea impulsada por un deseo entre literario y escénico, tomó forma teatral, una muy particular por cierto: “La luz es una idea”, espectáculo de narración escénica de creación grupal, realizado a partir de poemas del libro homónimo de Cecilia Fresco.



La obra se inició con el auspicio de la Fundación Williams, fue una de las ganadoras del concurso “Vida Narrada” 2023. Para continuar su producción y puesta en escena, recibió el apoyo del Instituto Nacional del Teatro.



Con dirección y escenografía de Irene Rotemberg, narración de Laura García Rodríguez, música de Osvaldo Aguilar, fotografías de Natalia Buch, vestuario de Andrea Barin y diseño de luces de Fernando Duchowney, “La luz es una idea” sale de gira por primera vez, luego de su estreno, el primero de noviembre pasado en El brote, de Bariloche: se presentaró este viernes en Patagones; este sábado, a las 21, en Casa de la Historia y la Cultura del Bicentenario, de Las Grutas; y el domingo en Teatro de La Rosada, de Puerto Madryn.

Cecilia Fresco, escritora radicada en Villa La Angostura desde 2006, una de las voces más activas de la región, pensó qué bueno sería que Laura García Rodríguez escenificara algunos poemas suyos. Lo hablaron y se puso a escribir. Pero resultó que no, que mejor iban a funcionar otros poema suyos que había escrito durante un taller con Graciela Cross que trabajó alrededor de Cuatro Cuartetos, de T.S. Elliot. Los buscó, hizo una selección de ellos y el espectáculo comenzó a tomar forma.

Fue todo un desafío para mi hacer poesía narrada. Y me encantó”. Cecilia Fresco, autora de los poemas de «La luz es una idea»



“En La luz es una idea” la poesía de Fresco se vuelve corpórea desde la potencia mismo del texto, la amplificación de significados a través de la voz, la danza, la música, el cuerpo, la escenografía.

En escena, apenas cuatro frágiles “árboles” construidos con materiales cotidianos y recortes de fotografías, evocan el bosque y las estaciones. En ese espacio se desplazará el texto, acompañado de pequeñas lámparas que traen su luz y sus sombras. Lo que es y lo que los espectadores perciben atravesados por las emociones que despiertan los poemas. Toda la obra es un fluir de un poema a otro, de una estación a otra, del adentro y del afuera climático y también interno.



“Lo que yo me imaginaba era mucho más elemental, me sorprendió gratamente lo que quedó, porque yo me imaginaba como pequeñas cosas que se iluminaban en la oscuridad y que los textos tuvieran alguna luz en medio de una cosa completamente oscura, que esa era mi idea”, cuenta Cecilia en un diálogo con Río Negro. “Y lo que surgió después fue muchísimo más colorido, más lindo, más variado, con muchos más juegos de colores, de sombras, de luces, y con la música que es hermosísima. Fue una sorpresa linda. Fue diferente y a la vez mejor de lo que yo creía”.



Si bien los poemas ya estaban escritos, no así el libro que se hizo a pedido del público que vio aquella primera función informal en Villa La Angostura, cuando la puesta un no estaba terminada. “Mucha gente me pidió el libro. Me dijo, bueno, quiero leer esto, ¿dónde lo puedo leer? Y entonces dije, bueno, entonces edito el libro”.



De algún modo, la gira de este fin de semana tiene que ver con el libro, editado por la editorial viedmense La Mariposa y La Iguana. “Yo pensaba presentar el libro en Viedma, que es de donde es la editorial. Tenía muchas ganas de ir a Viedma a presentar el libro. Y se me ocurrió que era bueno presentarlo junto con la obra, porque son cosas que vienen muy unidas”.



“Fue todo un desafío poder hacer poesía narrada”, reconoce Cecilia. Un desafió que le gustó , por cierto. “Me encantó. Ahora quiero todo hacer más. ¡Ahora que todo sea teatro!”.