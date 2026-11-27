La expectativa crece entre los fanáticos de En el barro, la exitosa serie argentina de Netflix creada por Sebastián Ortega que amplía el universo de El Marginal.

Mientras avanzan las grabaciones de la tercera y cuarta temporada, el productor ejecutivo Pablo Culell reveló importantes novedades sobre la trama, las nuevas incorporaciones y el futuro de sus protagonistas.

Entre los cambios más significativos se encuentra el traslado de las internas a una cárcel todavía más peligrosa y el regreso de María Becerra, esta vez con un papel de mayor protagonismo.

En el barro 3: una nueva prisión y personajes más peligrosos

La tercera temporada marcará un giro en la historia de las protagonistas. Las integrantes del grupo conocido como las embarradas serán trasladadas a una prisión de máxima seguridad ubicada en un lugar alejado de la Argentina.

El cambio de escenario introducirá nuevas rivalidades, conflictos y personajes que pondrán a prueba la supervivencia de las internas.

María Becerra regresa a En el barro con un papel protagónico

Una de las grandes novedades será el regreso de María Becerra, quien ya había participado en la primera temporada de la ficción.

En esta oportunidad, la cantante tendrá un papel coprotagónico junto a Ana Garibaldi.

También continuará la participación de Lorena Vega, Carolina Ramírez y Erika de Sautu Riestra.

Otro de los regresos más esperados será el de Juana Molina. Los nuevos episodios permitirán conocer el pasado de Piquito y descubrir los motivos que llevaron a su personaje a prisión.

Noelia Pompa y Susy Shock se suman al elenco

Entre las incorporaciones más sorprendentes de la tercera temporada se encuentran:

Noelia Pompa , cuya actuación durante el casting sorprendió al equipo de producción.

, cuya actuación durante el casting sorprendió al equipo de producción. Susy Shock, quien interpretará a una de las nuevas villanas de la historia.

Cuándo se estrena En el barro 3 en Netflix

En declaraciones al programa La Linterna, de Bondi Live, Pablo Culell anticipó que la tercera temporada podría llegar a Netflix durante los primeros meses de 2027.

Por el momento, la plataforma no anunció una fecha exacta de estreno.

Además, el productor adelantó que la cuarta temporada contará con la participación de Nicki Nicole y la China Suárez, dos figuras que incrementan las expectativas alrededor de la continuidad de la ficción argentina.

Con nuevas protagonistas, un cambio de escenario y dos temporadas en producción, En el barro continúa expandiendo el universo carcelario que comenzó con El Marginal.