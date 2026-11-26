El último fin de semana de noviembre llega con interesantes novedades en el catálogo de Netflix Argentina, que continúa renovando su oferta de películas y series antes de la llegada de diciembre.

Según la programación difundida por Clarín y Televisión.com.ar, entre los lanzamientos se destacan nuevas temporadas, producciones inspiradas en acontecimientos históricos y títulos que anticipan el espíritu navideño.

The Hunting Wives: segunda temporada

El suspenso, los secretos y las relaciones peligrosas regresan con la segunda temporada de esta serie, que desembarcó en Netflix el 26 de noviembre.

Sophie y Margo atraviesan un distanciamiento, pero la aparición de nuevas amenazas las obliga a reencontrarse. Una propuesta ideal para quienes disfrutan de los thrillers psicológicos, las intrigas y los personajes con una doble vida.

The Mosquito Bowl: Un partido en plena guerra

Estrenada el 25 de noviembre, esta película combina el deporte con el drama histórico y las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial.

La historia sigue a cuatro deportistas universitarios que se incorporan a las fuerzas estadounidenses tras el ataque a Pearl Harbor. Allí deberán enfrentar una realidad muy diferente a la que conocían.

Quasimodo, el alma de París

Uno de los estrenos destacados de este viernes 27 de noviembre.

Ambientada en el París de 1830, la película presenta una historia de amor imposible en medio de una epidemia de cólera, conflictos sociales y persecuciones.

Una nueva mirada sobre un personaje emblemático de la literatura, con una marcada ambientación histórica.

Los altruistas

Esta serie, incorporada al catálogo el 19 de noviembre, está inspirada en el escándalo financiero de la plataforma de criptomonedas FTX.

La producción explora el ascenso y la caída de jóvenes empresarios que consiguieron acumular enormes fortunas mientras construían relaciones atravesadas por la ambición, el poder y las contradicciones.

Navidad para el amor

Para quienes prefieren una historia romántica y liviana, Netflix también ofrece alternativas para comenzar a disfrutar del clima de las fiestas.

Esta película sigue a Ellie, una mujer vinculada a una pastelería de un pequeño pueblo, cuya vida cambia cuando conoce a un empresario con planes de transformar el negocio.

Una comedia romántica con espíritu navideño, ideal para cerrar el fin de semana con una propuesta relajada.