El dirigente neuquino Marcelo Rucci viajó a Las Heras junto al secretario adjunto, Ernesto Inal, y miembros de la comisión directiva para la inauguración de la nueva sede del SIPGER. El encuentro reunió a referentes de otros gremios, tres intendentes y un ministro provincial.

Marcelo Rucci acompañó este jueves a Rafael Güenchenen en la inauguración de la nueva sede del Sindicato Petrolero, Gas Privado y Energías Renovables de Santa Cruz (SIPGER) en Las Heras.

Al término del acto, el dirigente neuquino respaldó las gestiones de su par santacruceño para recuperar los puestos de trabajo que se perdieron en los yacimientos de la provincia. “La lucha es colectiva. Hay que trabajar para que los compañeros que perdieron el trabajo vuelvan”, sostuvo.

La convocatoria del SIPGER se extendió a referentes de otros gremios. Entre los invitados estuvo la delegación del Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Río Negro, Neuquén y La Pampa, que encabezó Rucci junto al secretario adjunto, Ernesto Inal, y miembros de la comisión directiva.

Güenchenen y su adjunto, Nallib Rivera, recibieron también a los intendentes de Las Heras, Antonio Carambia, de Río Gallegos, Pablo Grasso, y de Los Antiguos, Zulma Neira. Del acto participaron además el ministro de Seguridad de Santa Cruz, Pedro Prodromos, y la exdiputada nacional Roxana Reyes.

En una entrevista con la prensa local, Rucci vinculó la situación de las familias que se quedaron sin trabajo en el norte santacruceño con la experiencia de Rincón de los Sauces. Recordó los intentos de dividir a los trabajadores cuando la localidad neuquina atravesó una caída de la actividad y explicó por qué quiso llevar ese mensaje a Las Heras. “Juntos podíamos salir adelante y juntos salimos adelante”, dijo. “Yo no tengo ninguna duda que Santa Cruz va a salir de este problema”.

Rucci contó que en sus encuentros con Güenchenen hablaron de la situación de los trabajadores y ofreció el acompañamiento de su gremio. También destacó el valor del contacto cotidiano con quienes trabajan en los equipos, una práctica que, según relató, la conducción neuquina sostuvo pese al crecimiento de la actividad. “El dirigente tiene que estar al lado de la necesidad del compañero”, afirmó.

La obra que el SIPGER inauguró en Las Heras sumó unos 1.615 metros cuadrados cubiertos y concentró en un mismo edificio las oficinas gremiales, las salas de reuniones y los espacios de atención a los afiliados y sus familias.



Al hablar de lo que significan esas inversiones en localidades alejadas, Rucci mencionó las cuatro clínicas de su sindicato y la construcción de un centro de salud de 12 pisos. Defendió que esas instalaciones se abrieran a toda la comunidad por una razón que, dijo, los trabajadores reconocieron en sus propios barrios: “El vecino de al lado también tiene necesidades”. Y vinculó esa responsabilidad con el legado de quienes conducen un gremio: “Yo creo que un dirigente no tiene que pasar solamente por pasar. Tiene que dejar algo”.