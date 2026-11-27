Nucleoeléctrica brinde apoyo a Candu Energy en proyectos de extensión de vida útil, servicios en campo y paradas programadas de reactores CANDU®.

Nucleoeléctrica Argentina dio un paso fuerte en su estrategia de exportación de servicios nucleares al firmar un acuerdo con Candu Energy, la compañía canadiense responsable de la tecnología de reactores CANDU®. El documento abre oportunidades comerciales para la empresa argentina en el mercado global de servicios nucleares.

El presidente de la compañía, Juan Martín Campos, rubricó el convenio en la sede central de Nucleoeléctrica junto a Tim Freeman, vicepresidente de Ingeniería, Manufactura y Servicios en Campo de Candu Energy Inc.

La iniciativa contempla que Nucleoeléctrica brinde apoyo a Candu Energy en proyectos de extensión de vida útil, servicios en campo y paradas programadas de reactores CANDU®, así como en la construcción de nuevas instalaciones nucleares. El trabajo comprende actividades de ingeniería y asistencia técnica en sitio.

Candu Energy, subsidiaria de AtkinsRéalis, es la responsable de la tecnología nuclear CANDU, desarrollada en Canadá y utilizada en distintos países del mundo.

El acta acuerdo es un avance más sobre el MOU rubricado el año pasado.

“Durante décadas desarrollamos capacidades y conocimientos que hoy tienen un importante potencial comercial en el mercado internacional. Nuestro objetivo es transformar esa experiencia en nuevas oportunidades de negocios a través de la exportación de servicios de alto valor agregado. Este acuerdo refleja la nueva etapa de Nucleoeléctrica y contribuye al posicionamiento de la Argentina como proveedor de servicios especializados para la industria nuclear mundial”, afirmó Campos.

Por su parte, Freeman destacó la trayectoria compartida: “Nuestras dos compañías han mantenido una relación de cooperación durante 50 años y esperamos continuar esta alianza durante los próximos 50”.

Un avance sobre el memorando de 2025

La firma representa un avance significativo respecto del Memorando de Entendimiento que ambas compañías suscribieron en noviembre de 2025 en la Embajada de Canadá en Buenos Aires. El nuevo instrumento establece las bases para futuras contrataciones y le permitirá a Nucleoeléctrica ampliar su acceso a mercados y clientes de renombre mundial, fortalecer su reconocimiento internacional y potenciar sus posibilidades de comercialización.

Como parte de la agenda, una delegación de Candu Energy, integrada por directivos y especialistas técnicos, legales y comerciales, visitó la Central Nuclear Embalse los días 23 y 24 de noviembre. El encuentro buscó establecer contacto directo entre los equipos responsables de la implementación y conocer las principales necesidades operativas de la planta.

El próximo paso será una reunión de lanzamiento entre las dos empresas, a partir de la cual avanzarán en acuerdos específicos que permitan poner en marcha los servicios.

Conocimiento para exportar

Con más de cuatro décadas de experiencia en la operación de Embalse y la exitosa ejecución de su proyecto de extensión de vida, Nucleoeléctrica cuenta con capacidades específicas en tecnología CANDU que respaldan su oferta en el exterior.

El convenio se enmarca en el plan de crecimiento de la compañía y está en línea con su nueva misión y visión, aprobadas en octubre. Ambas incluyen expresamente el desarrollo y la comercialización de servicios especializados dentro y fuera del país, y consolidaron la decisión tomada en mayo de este año, cuando Nucleoeléctrica incorporó formalmente esa actividad como unidad de negocios estratégica.

Orientada a la exportación de servicios nucleares, esa unidad busca impulsar una línea de trabajo que convierte el conocimiento técnico, operativo y humano acumulado durante décadas en una propuesta de valor para el mercado internacional, que abarca ingeniería, mantenimiento, fabricación de componentes y capacitación de profesionales.