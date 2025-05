En el Ruca Che | Las Pastillas del Abuelo celebran veinte años de historias hechas canción

¿Qué significan veinte años en la vida de Las Pastillas del Abuelo? Significan muchas cosas, pero una de ellas es darse cuenta de que tienen un montón de canciones que casi todos conocen porque las tocaron mucho en vivo, pero que nunca fueron incluidas en ningún disco.



Tener un cancionero paralelo fuera de la discografía oficial que el público se sabe de memoria dice mucho del tipo que banda que Las Pastillas fueron desde un principio, de lo prolífica que fue desde entonces y de cómo logró fidelizar un público antes siquiera de grabar su primer disco. Y de eso, de grabar su primer disco, hacen ya… veinte años.



Formada alrededor de 2002 en la ciudad de Buenos Aires, Las Pastillas la pegaron con un demo que incluía “El sensei”, su primer hit que, por supuesto todo el mundo conoce, los tipos siempre la tocan y no está en ningún disco.



Ese primer disco llegó en 2005 y se llamó Por Colectora. Para entonces, la banda ya era toda una celebridad del under porteño… y (un poco) más allá. Desde entonces, fueron dando forma a una discografía hecha de canciones que cuentan historias habitadas por personajes de todo tipo, siempre con un toque de humor y al ritmo de rock rioplatense.



Y al mismo tiempo creció un cancionero paralelo tan rico, creativo e inspirado que el oficial y de ese cancionero se nutrió la banda para dar forma a lo último: dos EPs hechos de canciones que no habían sido grabadas antes, a excepción de algún que otro demo.

«¿Quién sabe?», lo viejo nuevo de Las Pastillas



En 2023, editaron ¿Quién Sabe”, compuesto de cinco canciones e invitados de lujo para cada una de ellas. Veamos. Ruben Rada y su hija Julieta en la canción que le dio nombre al EP; Germán Daffunchio en “Inmediatez”; Abel Pintos, en “Dulce”; Ciro en “Ama a Quien Llora por Ti”; y Kutxi Romero en “Sabina y Piazzolla”.



Pero eso fue hace ya dos años. Porque acaban de sacar el segundo EP con “Loco por Volverla a Ver”, con Ke Personaje; “El Negro”, con Emiliano Brancciari; y “El Ratón”, que le da nombre al EP, con Los Auténticos Decadentes.



De esto, de por qué grabaron estos EPs, pero también de qué significa tener veinte años para una banda como Las Pastillas del Abuelo, habló el guitarrista Fernando Vecchio en una extensa entrevista con Río Negro. La banda tocará este sábado, a las 21, en el estadio Ruca Che de Neuquén. Y de esto, de tocar en el Ruca también habló, por cierto.



“Hacía un tiempito que no íbamos para allá y surgió la oportunidad de tocar en el fabuloso Ruca Che, que es un estadio al que teníamos ganas, pero bueno, mucha gente (risas) Por fin se dio la oportunidad de poder hacerlo y nada felices de ir para allá”, confiesa el músico.

Las Pastillas del Abuelo en el último Cosquín Rock, en febrero pasado.



Las Pastillas, que acaba de volver de una giraza europea, de hecho Neuquén será la primera fecha argentina tras el regreso, está de gira sin música nueva que respaldar pero de eso se trata tener veintipico de años en la ruta del rock. Porque ¿cómo llamar a sus recientes Eps hechos de canciones viejas pero debidamente aggiornadas?



“Ya estamos pensando en lo que es un disco nuevo, pero todavía no hay nada que estemos saliendo a tocar ni cerca de eso”, avisa Vecchio. “Acabamos de sacar hace muy poquito con Los Decadentes el último corte de un trabajo que dividimos en dos EPs. ‘El ratón’ es un tema viejito, pero bueno, por fin tiene su versión de estudio”.

Las canciones de ayer, hoy



Más allá de los dos Eps, que incluyen canciones que la banda toca habitualmente en sus shows, el de este sábado en el Ruca Che tendrá un repertorio de clásicos. “Este año da la casualidad que se cumplen veinte años del disco Por Colectora y diez años de Paradojas. Entonces, bueno, nos pegó un poco ahí el viejazo también”, confiesa.

Haciendo equilibrio. Piti Fernández, de Las Pastillas del Abuelo.



Las Pastillas es una banda que fue de la nueva camada de bandas de los dos mil hasta que dejó de serlo. Pero cuándo fue que sucedió que Las Pastillas pasaron a ser ese tipo de bandas que no necesitan sacar discos para (hacernos) saber que siguen estando. “Uno viene en una inercia hacia adelante”, reflexiona Vecchio, “porque imagino que al principio es el ímpetu de la juventud y esa cosa de que todo lo bueno en la vida va a estar en un futuro más lejano, uno trabaja y se concentra un montón en eso. Y un día, en el medio de toda esa obra, mirás para atrás y decís, no te puedo creer, mi sobrina se va a vivir a otro país y ya tiene 22 años. ¿Y cuándo carajo pasó esto? Era un bebé que la llevaba al zoológico hace poco (risas)”.



“Y bueno, un día haces así y decís ¿cómo veinte años el primer disco? ¿Cómo puede ser veinte años, estás seguro? Revisemos. Y sí. Y sí, es así. Entonces también, digamos, al viajar, hacer shows, te da, no sé si es nostalgia la palabra, pero me parece que es la primera vez que me ocurre, un tema parecido a ese sentimiento, de decir me acuerdo cuando grabamos tal canción o cuando compusimos tal tema, o cuando hicimos tal arreglo, porque son cosas que han quedado lejanas en el tiempo. Por otra parte, aquello dejó un montón de temas clásicos de la banda que hoy nos acompañan en los repertorios, y si no los tocas, la gente medio que te mira raro (risas). Y a su vez, son discos que han dejado algunas canciones medio por el camino, que son temazos, pero que en algún momento, a medida que vas sacando otras canciones y tenés que ir incorporando un nuevo repertorio”.

Te das esa oportunidad como banda porque decís bueno, 20 años, puedo grabar un tema con Abel Pinto ¿por qué no lo puedo hacer? Fernando Vecchio, guitarrista de Las Pastillas del Abuelo



“No podés hacer un show y 100 temas, entonces algunas, indefectiblemente, hace tiempo que no las tocás, y bueno, che, podríamos revivir ese tema y aquel otro, y este y aquello, y no sé qué. Así fue como encaramos un poco este año, venimos ya en este modo desde Europa. Entonces los temas más viejitos también van a tener lugar. Venimos como con ese espíritu de memorabilia, si se quiere, con estos dos discos”, resume el guitarrista.

Sold Out europeo. Las Pastillas en el sala Apolo, de Barcelona, en abril pasado.



Esos dos discos justamente están hechos de varios de esas canciones viejitas que se merecían una versión oficial. Eso por un lado. Porque también se trató de hacerlo con invitados que no necesariamente son del palo del rock, como Abel Pintos y Emanuel Noir, de Ke Personaje. “Mirás para atrás y dices che, no hace falta seguir componiendo canciones nuevas para seguir estando, tenemos un montón de música que por una razón u otra quedó en el camino y eso es lo que permiten los años. Todo esto era el disco de los 20 años, entonces, justamente, fuimos a buscar varios inéditos porque eran canciones que nos habían acompañado durante estos veinte años y no les habíamos dado la oportunidad de formar parte de algún disco, a lo largo del tiempo. Canciones como El Sensei, más que con cualquier canción, pero con muchas otras también, siguieron su viaje en internet, fue pasando el tiempo y de repente hay temas que sabemos que han gustado mucho, que han tenido buen recibimiento entre la gente y nosotros nunca les habíamos dado una versión bien grabada, arregladita”.



Pero estas viejas nuevas canciones no vinieron solas, sino con voces desde fuera de la banda que la banda se dio el lujo de invitar. Por caso, el mencionado Abel Pintos. “A lo largo de todos estos años hubo gente que ha sido muy copada con nosotros, que nos ha dado apoyo desde lo artístico, digamos, y con las cuales nunca tuvimos la posibilidad de grabar. Y pensamos que podía estar bueno invitar a algunos de ellos. Te das esa oportunidad como banda porque decís bueno, 20 años, puedo grabar un tema con Abel Pinto ¿por qué no lo puedo hacer? Estoy celebrando con amigos y además sucede porque uno puede tener la fantasía entre comillas que pudo haber tenido en aquellos lejanos tiempos, ¿no? che, grabaremos con tal en algún momento y de pronto veinte años después es levantar un teléfono y sí, dale, como no, hagámoslo. Eso también son los 20 años”.

Las Pastillas de Abuelo tocan este sábado, a las 21, en el estadio Ruca Che (Antártida Argentina 3901, Neuquén). Entradas por tuentrada.com.