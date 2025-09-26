Este viernes, en Neuquén, Rusher presenta Casa 11, su primer disco

Rusherking, pero de un tiempo a esta parte solo Rusher, uno de los artistas de música urbana más destacados de Argentina llega este fin de semana con la gira por su esperado álbum Casa 11, el primero de su corta pero intensa y fructífera carrera.



El popular artista nacido en Santiago del Estero en 2000 con el nombre Thomás Nicolás Tobar se presentará este viernes, a las 21, en Mood Live (Ministro González 40, Neuquén) para interpretar algunos clásicos del reggaeton y nuevas canciones inéditas.



Las entradas están disponibles en protickets.com.ar. Con Club Río Negro, 20 por ciento de descuento.

En un intercambio por escrito con Diario RÍO NEGRO, Rusher contó detalles del show de esta noche, de Casa 11, su flamante primer disco y de por qué modificó su nombre artístico.

Cómo es Casa 11 Tour, la gira. La idea de Casa 11 Tour es estar cerca de la gente. Poder estar a centímetros de ellos, si es posible hasta bajar del escenario y cantar a nivel de la gente.

Cómo es Casa 11, el disco. Casa 11 es el disco que me di el gusto de hacer sin importar los números o las tendencias. Es un disco de transición donde exploro géneros que nunca hice y siempre tuve ganas de hacer. Los Hits siempre van a estar en mis shows.

La historia de las canciones y de qué están hechas musicalmente. Las canciones las venimos trabajando hace dos años con Benja López Barrios productor del disco. Musicalmente están a otro nivel, casi todos los instrumentos están grabados en el estudio con músicos reales y de primera línea. Músicos que admiro muchísimo. Por ejemplo, si escuchan Mia, tiene la participación de Ron Carter, estadounidense que es un contrabajista con más de 65 años de trayectoria que tiene más de 2.200 grabaciones realizadas. Tiene un récord Guinness por eso.

Cómo fueron apareciendo los artistas invitados en la producción de las canciones. Eso se da naturalmente, todos los que están en el disco quiero que estén y tengo una gran relación con cada uno de ellos. Con Luckra no nos vamos a cansar nunca de hacer canciones juntos. Khea es un gran amigo, hoy tenemos un equipo de básquet juntos. Paulo Londra es mi amigo ya desde hace muchos años, yo vivi en Córdoba un año y pasaba mucho tiempo con él y sus amigos. Yami Safdie la aprecio mucho, desde que hicimos el remix de De Nada que siempre nos apoyamos mutuamente y era ideal para la canción que hicimos, además de que tiene una voz increíble. Akapellah y Micro TDH dos grandes amigos y referentes de Venezuela.

Onofre Paz de los Manseros Santiagueños es el único que quizás no tenía una relación de amistad, pero sí de mis raíces, y al escribir sobre mi historia quería también sumar algún referente de mi tierra, siempre trato de llevar bandera de Santiago del Estero y Argentina siempre a todos lados.

Estoy en mi mejor momento, quizás no en términos de números, pero si musical, personal”.

Qué significó artísticamente grabar este primer disco. Mucho crecimiento personal y profesional. Atravesé desafíos grandes, me desvinculé de un sello independiente con el que venia trabajando y firme con Sony Music, no fue fácil. A su vez también dedique tiempo para acomodar a mi familia en Buenos Aires, ellos todavía vivían en Santiago del Estero y ahora ya los tengo conmigo, no es fácil estar lejos de tu familia.

El momento actual de tu carrera. Estoy en mi mejor momento, quizás no en términos de números, pero si a nivel musical, personal. Esta carrera es cíclica, pero hay q estar activo, de hecho ahora para fin de año sacamos unas canciones que quizás les va a gustar para que activemos el verano bien arriba.

Por qué decidiste modificar tu nombre artístico y por qué en este momento de tu carrera. No es que dejo de ser algo. Soy el mismo de siempre. Solo que es para acortar simplificar y darle madurez al concepto del disco y plasmar como evolucione estos últimos años. Para resumir: Rusher es el artista que soy hoy, pero Rusherking nunca se fue. A medida que pasa el tiempo y los lanzamientos van a darse cuenta que Rusher y Rusherking conviven.