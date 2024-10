«Expediente Ofelia», la obra de Regina que versiona a «Hamlet», llega al prestigioso FIBA

En los sueños nocturnos de una actriz, Ofelia se presenta como una niña junto con el pequeño Hamlet. Conmovida por esta epifanía onírica decide investigar hasta llegar a Elsinor, en Dinamarca. Allí descubre conexiones insospechadas entre los verdaderos acontecimientos históricos y la ficción desarrollada en la obra original.



El resultado de tal epifanía onírica y su consiguiente viaje es “Expediente Ofelia”, la original puesta en escena que revisita Hamlet, el clásico de Shakespeare que invita a reflexionar acerca del amor, la inocencia, la locura, la traición y la muerte. Pero también (nos) interpela: ¿los hechos narrados por la clásica dramaturgia de Shakespeare ocurrieron en realidad?



Paula Quintana, actriz, titiritera, artista visual y docente radicada en Regina desde hace dos décadas va develando misterios a través de objetos arqueológicos, máscaras, títeres y documentales de época, para descubrir quién fue realmente la verdadera Ofelia.



Este espectáculo, que comenzó a gestarse en 2020, en los días de la más cruda y dura cuarentena por la pandemia del coronavirus, y que tomó tres años de trabajo hasta su estreno, en noviembre de 2023, fue seleccionado para ser parte de la edición 2024 de Festival Internacional Buenos Aires (FIBA), una de las citas culturales más importantes de la región tanto para la escena local como extranjera.



Dirigida por el mendocino Guillermo Troncoso, “Expediente Ofelia” quedó seleccionada junto a otras once obras más de entre 800 de todo el país y es la única elegida del interior. Ofrecerá dos funciones, este martes a las 18 y el miércoles a las 21.30, ambas en la sala de Teatro El Extranjero (Valentín Gómez 2278, del barrio porteño de Balvanera).

«Expediente Ofelia»: una historia de la obra



“Expediente Ofelia” recorrió un largo y creativo camino hasta ser la obra que es. Porque no siempre fue unipersonal, no siempre se trató de Ofelia y no siempre estuvo pensada para la presencialidad. En su primera etapa, en aquellos días de encierro y de virtualidad indefinidas, el proyecto de Paula Quintana contó con la dirección de Daniel Casablanca y Guadalupe Berbih, junto con la asistencia de Majo Fernández.



Pero, entre 2020 y 2023 pasaron cosas. Muchas. Tantas, que la obra dejó de mirar a Hamlet, para enfocarse en la trágica Ofelia, incluir al bufón Yorick y convertirse en un unipersonal: una actriz que, acompañada de objetos, títeres, máscaras, narraciones y proyecciones, desanda el camino que la llevará a investigar en clave de policial negro ¿qué pasó realmente con Ofelia?



“Siempre me gustó Hamlet y siempre fantaseé con hacer un montaje sobre Hamlet”, cuenta Paula Quintana al comienzo de un extenso diálogo con Diario RÍO NEGRO. “Y en pandemia creo que se dio como la situación ideal porque había una necesidad de sobrevivir y como que, de alguna manera, cobró sentido y me puse a trabajar en la idea”.



Encerrada por la pandemia, volvió a estudiar, de manera virtual, con su primer profesor de teatro, Daniel Casablanca; hice el posgrado en Teatro de Objetos Interactivo y Nuevos Medios de la UNA. En ese contexto comenzó a desarrollarse la obra a la que se unió, barbijo mediante Majo Fernández, bajo la dirección de Guadalupe Berbih.



Luego de los dos primeros años de trabajo, hubo cambios en el equipo y, por consiguiente, en el proyecto. Paula convocó a Guillermo Troncoso, un director mendocino, con quien ya había trabajado la obra La República Análoga, producida por la cooperativa reginense La Hormiga Circular, de la que Paula fue socia durante diez años. Y fue Troncoso quien le dio una sugerencia que lo cambiaría todo: la obra tenía que ser unipersonal.



De a poco, el mundo comenzó a abrirse y la presencialidad, muy de a poco, es cierto, volvió a ser una posibilidad. Y esta posibilidad, agrandó la obra, literalmente. “Yo empecé a trabajar con objetos, con miniaturas, porque en un inicio la obra iba a ser vía streaming”, revela Paula. “En plena pandemia yo trabajaba con objetos muy pequeños, aprovechando que podía tomarlos entre mis dedos y ‘agrandarlos’ acercándolos a cámara. Cuando pasamos a la presencialidad como puesta en escena incorporamos una pantalla de tevé donde proyectar estos objetos y así, de alguna manera mantener aquella primera idea de los objetos”.



A partir de estos cambios, comenzó a tomar forma la idea de un expediente sobre el caso Ofelia. “Yo empecé a trabajar con objetos como si fueran recuerdos, como alguien que estaba investigando, descubriendo objetos documentales que me llevaban a descubrir que esto había sucedido en la vida real, que había algo vinculado a lo mágico. Apareció lo esotérico, apareció el tarot, entonces fue como que todo eso era parte de esa investigación, yo empecé a jugar con que estos objetos habían pertenecido a Ofelia, iba como demostrando que esto era real, que yo tenía estos elementos y estas pruebas de que esto en realidad no era una ficción de Shakespeare, sino que tal vez había ocurrido en la vida real”.

Ofelia, Yorick y el policial



Desplazado Hamlet por Ofelia, un segundo personaje aparece en la obra de Paula Quintana: el bufón Yorick, que Shakespeare representó como una calavera que Hamlet sostiene en su mano mientras reflexiona. “Yo le quería poner voz, quería que encarne y quería que fuera un personaje”, afirma. “En definitiva, Yorick y Ofelia querían vivir”.



“De alguna manera también empezó a aparecer esta suerte de investigación, donde, en ese momento, la protagonista llamaba como a testimoniar a los diferentes personajes de la obra de Shakespeare. Tenían que contar cada su versión de los hechos. Y como que estaba en juego esto del expediente y la investigación.



En “Expediente Ofelia”, la escenografía, que había comenzado como parte de una escena virtual, se transformó en una especie de mueble armario que, junto con las palabras, también narra “como una especie de extensión de la protagonista”, dirá Quintana.



Ese mueble armario funciona como un gabinete de curiosidades que trae reminiscencias de aquellos cuartos de maravillas que los nobles y burgueses europeos del periodo barroco tenían para exponer objetos exóticos que llegaban de todas partes del mundo.

Esta idea de que esta mujer va desplegando en su expediente y a la vez va desplegando la obra de Shakespeare.



“Expediente Ofelia” que había comenzado con el deseo de Paula Quintana de hacer un Hamlet femenino, dejó de lado a Hamlet, pero no lo femenino: “Expediente Ofelia” es una versión de la tragedia de Shakespeare desde una mirada femenina, no solo porque se pone el foco en Ofelia, aclara Quintana, sino porque “tiene como protagonista a una actriz que se presenta en un espacio atemporal , onírico, que comparte algunos enigmas que la llevaron a develar misterios alrededor de la figura de Ofelia e invita al público a descubrirlos junto con ella”.



Así, la protagonista comienza un recorrido donde va exponiendo su investigación a la vez que interpreta a los personajes de la tragedia de Shakespeare. Está el gabinete que funciona como una máquina cuyos engranajes por momentos brindan al público la posibilidad de espiar, entreve4r, imaginar y también, de algún modo, ser testigos de lo que sucedió con Ofelia. “Este universo femenino va dejando su huella en las imágenes que son utilizadas, las películas en pequeños formatos, las miniaturas, el teatro de sombras, las máscaras y los títeres. Todos estos recursos acompañan el despliegue de la historia”, revela la protagonista de “Quster?”, entre otras obras.



“Expediente Ofelia” incorpora recursos audiovisuales que le permite a la protagonista ponerse en contacto con una red de actrices, llega hasta Dinamarca y descubre la veracidad de aquellos acontecimientos históricos en los que Shakespeare se inspiró.



Y lo dicho, Paula Quintana le da su cuerpo y su voz a Yorick, la icónica calavera que sostiene el príncipe Hamlet, “para que dé una suerte de testimonio donde aparece la poética de Shakespeare yunos pequeños homenajes a la obra de Calderón de la Barca”.

“Expediente Ofelia” propone volver al espacio medieval en el cual ocurre la tragedia de Hamlet y al periodo barroco que es cuando Shakespeare escribe una de sus obras más conocidas e icónicas.

«Expediente Ofelia»: ficha técnica

Idea original, dramaturgia, multimedia y actuación: Paula Quintana

Diseño y realización de esceongrafía, títeres, objetos y mecanismos: Paula Quintana, Fernanda Bohigues y Tatalo Muzzin.

Vestuario: Fernanda Bohigues

Diseño y realización de luces: David Fernández

Música original: Esteban Quintana

Operación técnica: Anabel Fontena y Sofía Romano

Diseño gráfico: Garza Bima

Diseño web: Juan Rolón

Fotomontajes: Esteban Quintana y Miguel Barbero

Audiovisuales: Paula Quintana

Ofelia niña: Juliana Morais Giusiano

Hamlet niño: Milton Muzzin Quintana

Voz de Hamlet: Antón Deputat

Colaboración autoral: Silvina Mañueco, Guillermo Troncoso, Daniel Casablanca, Guadalupe Berbih, Majo Fernandez y Amanda Pisano

Asistencia en dramaturgia: Patricia Signorelli

Asistencia coreográfica: Mariana Lynch

Asistencia escenográfica: Inés Sceppa

Asistencia de dirección: Silvina Mañueco

Dirección y puesta en escena: Guillermo Troncoso