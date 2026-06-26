Festival Internacional de Percusión, teatro y más música: los espectáculos del fin de semana en Neuquén, Cipolletti y Roca

El destacado del fin de semana

24° Festival Internacional de Percusión, en Roca

Viernes:

9,30 a 11 h: Espacio FIP Nuevos Intérpretes (Aula de Jazz y Auditorio)

11 h: Masterclass: Dúo Enne (fusión percusión popular) (CM)

15 h: Concierto: Alumnos / Espacio FIP Nuevos Intérpretes (percusión general) (Auditorio); 16,30 h: Masterclass: Kunihiko Komori (marimba) (CM).

18 h: Concierto: Nuno Aroso y Clamat (colectivo variávell) (percusión contemporáneo) (Auditorio).

19 h: Masterclass: Dúo Ello (repertorio popular brasilero) (CM).

21 h: Concierto: Orquesta Sinfónica FCP (Dirección: Fabrizio Danei) y Percusión FCP (Ángel Frette, Fabián Poblete, Lisandro Parada y Jerónimo Molina). Estreno mundial: “Buenos Aires, ecos de un ritual pagano”. Concierto para cuatro percusionistas y Orquesta. Compositor: Claudio Alsuyet. “Tango for an elegant man”. Compositor: Ted Piltzecker. Solistas: Lisandro Parada (percusión) y Pablo Borgia (bandoneón) (EC).

Sábado:

20 h: Todos los percusionistas que participaron del Festival (EC).

Cipolletti

“Bon Yur Tailandia”

Teatro

La historia, escrita por Omar Lopardo y dirigida por Jorge Onofri, sigue a Alicia y Horacio, una pareja que lleva una vida tranquila, hasta que un día todo cambia y se ven envueltos en situaciones inesperadas junto a personajes únicos que transformarán su cotidianidad.

Una comedia que promete hacer reír al público y hacerlo reflexionar con momentos desopilantes y decisiones cruciales que enfrentarán los personajes.

Este sábado, a las 21, en La Caja Mágica (Mariano Moreno 354).

Entradas: lcmticket.com



“Escenas de la vida”

Teatro

Obra de teatro de la nueva camada de actores avanzados de La Caja Mágica. Con Dirección de Iván Dangelo. La obra consta en diferentes escenas que podrían darse en cualquier contexto de la vida diaria, con una mezcla de realidad y fantasía. En cada función las escenas van variando y no hay una igual.

Este domingo, a las 20, en La Caja Mágica (Mariano Moreno 354)

Entradas: lcmticket.com

Neuquén

“De la raíz al viento”

Música

Este viernes llega “De la Raíz al Viento”, un encuentro artístico imperdible que fusiona la profundidad del folclore y la potencia del ritmo experimental.

La cita unirá en un mismo escenario a AuKán y EnSeña, quienes nos ofrecerán un recorrido sonoro excepcional: desde las expresiones más tradicionales del Folclore Latinoamericano hasta la vibrante energía de la Percusión con Señas.

A las 21, en El Arrimadero Teatro (Misiones 234). Entradas: los cupos son limitados. Para entradas anticipadas al 2984401528



Varieté Teatral

Teatro

El domingo, a las 20, vuelve la Varieté Teatral El Arrimadero Teatro con una función especial a total beneficio de la sala.

La propuesta, coordinada por la reconocida docente y directora Silvana Feliziani, reúne a alumnos y alumnas de sus talleres en un espectáculo que combina distintas disciplinas escénicas, donde conviven el teatro, la expresión corporal y otras formas de intervención artística.

Anticipadas: al 299-5713050



“Vil – Díptico del Genocidio”

Teatro

Después de agotar tres funciones se despide VIL – Díptico del genocidio, este domingo, a las 21, en Deriva Teatro (Sarmiento 841)

Entradas anticipadas $ 20.000 alias: suburbia.teatro

Actuación: Seba Fanello

Puesta en escena: Verónica Martínez Duran

Puesta de luces: Verónica Martínez Durán y Marcos Sandoval

Dramaturgia y dirección: Sebastián Fanello

“Bajo terapia”

Teatro

Viernes, a las 21:30, en Ámbito Histrión (Chubut 240). Entradas 0299 15-453-0771 – teatrohistrion.com

Tres parejas acuden a terapia para tratar sus conflictos, pero se encontrarán con una sesión diferente. La psicóloga ausente, dejará sobres con consignas que tendrán que abordar y analizar entre todos. Cada sobre propone nuevos e ingeniosos interrogantes, los cuales transformarán la sesión en un caos desopilante.

“Bajo terapia” es una comedia sobre las relaciones de pareja. Airea los trapos sucios de una forma tan ágil y cómica, que consigue que todos nos identifiquemos con alguna de las miserias que ofrece la vida en pareja.

“El velero desvelado”

Teatro

Domingo, a las 16, en Ámbito Histrión (Chubut 240).

Reservas: 2994229708

Marcela y Martina pierden la vela de su velero y emprenden un divertido viaje para recuperarla, encontrando en el camino personajes y desafíos que solo podrán superar trabajando en conjunto. Una historia mágica que celebra la amistad, la cooperación y el poder de compartir aventuras.

“Flor de bolero”

Música

Siete mujeres en escena interpretan clásicos boleros y canciones del repertorio latinoamericano. Este viernes, a las 21.30, en Deriva Teatro (Sarmiento 841).

Orquesta Típica La Sigilosa

Música

Una formación integrada por músicos y músicas de la región que recupera el sonido y la fuerza de las grandes orquestas típicas de tango. Este sábado, a las 21, en Deriva Teatro (Sarmiento 841).

Roca

Retratos musicales

Cuerdas Patagónicas

Este viernes, a las 20, en Casa de la Cultura, el ensamble Cuerdas Patagónicas de la Orquesta filarmónica de Río Negro se presenta con un recorrido por distintas estéticas y épocas a través de obras emblemáticas. Entrada: colaboración voluntaria