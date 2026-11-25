Los ojos, los gestos y hasta la expresión de su rostro parecen inconfundibles. Aran Murphy, el hijo de Cillian Murphy, sorprendió por su extraordinario parecido físico con el protagonista de Peaky Blinders y Oppenheimer, aunque su creciente presencia en el mundo del espectáculo demuestra que busca construir su propio camino.

Según informó el diario español El País, el joven de 19 años despertó una verdadera revolución entre los fanáticos de su padre tras aparecer en la presentación de Youth, la serie de HBO Max que marcó una nueva etapa en su carrera artística.

Las imágenes generaron numerosos comentarios en las redes sociales, donde los seguidores destacaron las similitudes entre ambos actores.

Quién es Aran Murphy, el hijo de Cillian Murphy que sigue los pasos de su padre

Nacido en Londres en julio de 2007, Aran es hijo del reconocido actor irlandés y de la artista visual Yvonne McGuinness.

Aunque creció en una familia que siempre procuró mantener un perfil alejado de la exposición mediática, el joven encontró en la actuación su vocación.

Sus primeras experiencias artísticas estuvieron vinculadas al teatro, mientras que su debut cinematográfico llegó en 2022 con LOLA, una película independiente de ciencia ficción.

Sin embargo, 2026 se convirtió en un año decisivo para su carrera, con importantes producciones que le permitieron ampliar su reconocimiento internacional.

Cómo es Youth, la serie de HBO Max que protagoniza Aran Murphy

En Youth, Aran interpreta a Ruari, un joven que atraviesa diferentes conflictos personales mientras intenta encontrar su lugar en el mundo adulto.

La producción está protagonizada por Sharon Horgan, quien también es su creadora y guionista.

La historia sigue a una mujer divorciada de 50 años que intenta reconstruir su vida sentimental mientras enfrenta las responsabilidades familiares y los desafíos de la maternidad.

La ficción combina drama y comedia para abordar las relaciones familiares, las diferencias generacionales y la influencia de las redes sociales.

Los proyectos de Aran Murphy junto a grandes estrellas de Hollywood

Además de su participación en Youth, el hijo de Cillian Murphy integra el elenco de War, una producción de HBO y Sky que cuenta con las actuaciones de Sienna Miller y Dominic West.

También forma parte de Klara and the Sun, la adaptación cinematográfica de la novela del premio Nobel de Literatura Kazuo Ishiguro, dirigida por Taika Waititi y protagonizada por Jenna Ortega y Amy Adams.

En una entrevista con Variety, el joven destacó el respaldo de su padre y las oportunidades de aprendizaje que encontró al trabajar con figuras reconocidas de la industria.

Aunque las comparaciones con el ganador del Oscar parecen inevitables, Aran Murphy comienza a demostrar que detrás de su llamativo parecido físico existe una identidad artística propia.