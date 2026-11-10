HBO Max y Paramount+ se fusionarán: qué pasará con las plataformas de streaming y cuándo llegarán los cambios

El mundo del entretenimiento digital se prepara para uno de sus cambios más importantes. HBO Max y Paramount+ comenzarán a integrar sus servicios de streaming a partir de 2027, una decisión que podría modificar la manera en que millones de usuarios acceden a sus películas y series favoritas.

Según informó Noticias Argentinas, el anuncio fue realizado por David Ellison, director ejecutivo de Skydance, el conglomerado que surgió tras la adquisición de Warner Bros. Discovery por parte de Paramount. La compañía confirmó que el primer paso será ofrecer ambas plataformas mediante una suscripción conjunta.

La novedad genera expectativas entre los usuarios argentinos, especialmente por la posibilidad de acceder a producciones de ambos servicios mediante un mismo paquete. Sin embargo, todavía no se confirmó cuánto costará ni cuándo estará disponible en Argentina.

HBO Max y Paramount+: cuándo comenzará la fusión de las plataformas

La compañía anunció que a principios de 2027 lanzará un paquete que permitirá contratar HBO Max y Paramount+ de manera conjunta, como parte de una estrategia para competir con otros gigantes del streaming, como Netflix, Disney+ y Amazon Prime Video.

El anuncio se realizó mediante una carta a los accionistas, en la que Skydance explicó que busca ampliar su audiencia y mejorar la rentabilidad de sus servicios digitales.

El proyecto contempla dos etapas:

Primera etapa, a principios de 2027: lanzamiento de una suscripción conjunta para acceder a HBO Max y Paramount+.

lanzamiento de una suscripción conjunta para acceder a HBO Max y Paramount+. Segunda etapa: integración tecnológica de ambos servicios, con el objetivo de avanzar hacia una plataforma unificada en aproximadamente un año.

Por lo tanto, la llegada del paquete conjunto no significa que las dos aplicaciones desaparecerán inmediatamente.

Qué pasará con HBO Max y Paramount+ en Argentina

Una de las principales dudas es qué ocurrirá con quienes ya pagan una suscripción mensual.

Por ahora, los usuarios argentinos no deberán realizar ningún cambio en sus cuentas.

HBO Max y Paramount+ continuarán funcionando de manera independiente, con sus aplicaciones, catálogos y modalidades de contratación actuales.

La empresa todavía no informó si el futuro paquete tendrá un precio especial para Argentina ni cómo se aplicarán los cambios a quienes ya estén suscriptos a una o ambas plataformas.

Tampoco se confirmó si los planes actuales serán reemplazados o si podrán mantenerse como alternativas individuales.

De acuerdo con la información difundida por la compañía, los detalles comerciales y técnicos se comunicarán durante los próximos meses.

Qué series y películas reunirán HBO Max y Paramount+

Uno de los principales atractivos de esta integración será la posibilidad de acceder a un catálogo que reúne producciones de dos grandes estudios de Hollywood.

Entre los títulos y franquicias vinculados a HBO Max se encuentran:

Game of Thrones y House of the Dragon.

The Last of Us.

The White Lotus.

The Sopranos.

Harry Potter.

Las producciones del universo DC, como Batman y Superman.

Por su parte, Paramount+ cuenta con producciones y franquicias reconocidas internacionalmente, entre ellas:

Tulsa King.

Landman.

Star Trek.

Yellowstone y sus producciones derivadas, según disponibilidad regional.

Misión: Imposible.

Transformers.

La integración empresarial permitirá reunir estas marcas bajo un mismo grupo, aunque la disponibilidad de cada título dependerá de los derechos de distribución y los acuerdos vigentes en cada país.

Por qué HBO Max y Paramount+ decidieron unirse

La decisión forma parte de una transformación de la industria audiovisual, marcada por la competencia entre plataformas y la necesidad de ofrecer catálogos más amplios.

La adquisición de Warner Bros. Discovery por parte de Paramount se completó en octubre de 2026, dando origen a Skydance, uno de los mayores conglomerados internacionales de entretenimiento.

En conjunto, Paramount+, HBO y HBO Max reúnen alrededor de 203 millones de suscripciones a nivel mundial, una cifra que no necesariamente equivale a la misma cantidad de usuarios únicos.

Con esta operación, la empresa busca aumentar su competitividad frente a Netflix y otras plataformas, además de reducir costos operativos y tecnológicos.

La estrategia también contempla mantener la identidad de marcas reconocidas, especialmente HBO, que cuenta con una extensa trayectoria en la producción de series originales.

¿Habrá que pagar más por HBO Max y Paramount+?

Por el momento, no existe un precio oficial para la futura suscripción conjunta.

La empresa adelantó que buscará ofrecer una propuesta de mayor valor para los consumidores, pero todavía no detalló las tarifas ni los planes disponibles.

Esto significa que no está confirmado si el paquete será más económico que contratar ambas plataformas por separado en Argentina.

Mientras tanto, quienes ya utilizan HBO Max o Paramount+ podrán continuar viendo sus contenidos como hasta ahora.

El primer gran cambio está previsto para principios de 2027, cuando comenzará a implementarse el paquete conjunto que podría transformar el mercado del streaming.