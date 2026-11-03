James Bond ya tendría a su nuevo protagonista: quién es el actor que suena para reemplazar a Daniel Craig

La búsqueda del nuevo James Bond vuelve a generar expectativa en Hollywood. Después de meses de especulaciones sobre quién reemplazará a Daniel Craig, una nueva versión señala que el actor británico Callum Turner sería el elegido para interpretar al agente 007 en la próxima película de la famosa franquicia.

La información fue difundida por el periodista estadounidense Roger Friedman, quien sostuvo que Turner habría sido seleccionado por Amazon MGM Studios y que el anuncio podría realizarse próximamente.

Sin embargo, se trata de una versión periodística que no fue confirmada oficialmente por la productora. Hasta el momento, no se anunció quién protagonizará la nueva entrega de James Bond.

Quién es Callum Turner, el actor que suena para convertirse en el nuevo James Bond

Callum Turner es un actor británico conocido por sus participaciones en la saga Animales fantásticos y en la serie Los amos del aire. Su nombre comenzó a ganar fuerza entre los posibles candidatos para interpretar al famoso espía británico.

En medio del proceso de selección, trascendió que el director Denis Villeneuve, responsable de Dune, habría evaluado a distintos intérpretes mediante pruebas de cámara.

Entre los nombres mencionados como posibles candidatos también aparecen Jack Lowden, conocido por Slow Horses y Dunkerque, y Josh O’Connor, protagonista de Challengers.

Aunque las últimas versiones colocan a Turner como favorito, no existe hasta ahora una comunicación oficial que confirme su contratación.

Dua Lipa también aparece en los rumores sobre la nueva película de James Bond

Otro de los nombres que comenzó a circular alrededor del proyecto es el de Dua Lipa.

Según las versiones difundidas por Friedman, la cantante podría ser convocada para interpretar la canción principal de la película, siguiendo la tradición de artistas internacionales que participaron en las bandas sonoras de James Bond.

También surgieron especulaciones sobre una posible aparición de la artista en pantalla. No obstante, ninguna de estas posibilidades fue confirmada por la cantante ni por los responsables de la producción.

Cómo será la nueva película de James Bond y qué se sabe hasta ahora

La próxima entrega marcará una nueva etapa para la franquicia después de la despedida de Daniel Craig en Sin tiempo para morir (2021).

Entre los datos confirmados se encuentra la participación de Denis Villeneuve como director y de Steven Knight, creador de Peaky Blinders, como guionista.

Además, será la primera película de James Bond desde que Amazon MGM asumió el control creativo de la franquicia, una transformación que abrió las puertas a una renovación del personaje.

Por ahora, no se anunció una fecha oficial de estreno ni se confirmó quién interpretará al próximo agente 007. Mientras tanto, las versiones que señalan a Callum Turner como posible sucesor de Daniel Craig siguen alimentando la expectativa de los fanáticos.