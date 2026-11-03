Javier Milei no invitó a los expresidentes a los actos oficiales con el Papa, pero Mauricio Macri asistirá a la misa del lunes

El Gobierno de Javier Milei resolvió no invitar a ninguno de los expresidentes argentinos a los actos institucionales por la llegada del papa León XIV, quien visitará el país entre el 8 y el 11 de noviembre.

La medida dejó formalmente afuera a todos los exmandatarios de la recepción oficial fijada para el domingo 8 a las 18:30 en el Palacio Libertad. Desde el Vaticano salieron rápidamente a desmarcarse y aclararon que la confección de las listas y la representación protocolar dependen de forma exclusiva de las autoridades locales de cada país.

Quiénes sí van: gobernadores, legisladores y el lugar para Victoria Villarruel

Según Infobae, la Casa Rosada optó por acotar el filtro institucional únicamente a los funcionarios en ejercicio de sus funciones. El esquema oficial concentrará la representación del Estado nacional en las máximas autoridades vigentes:

Poder Ejecutivo y Legislativo: se cursaron invitaciones a todos los gobernadores provinciales, diputados y senadores nacionales.



se cursaron invitaciones a todos los gobernadores provinciales, diputados y senadores nacionales. La Vicepresidenta: Victoria Villarruel estará presente en el Palacio Libertad, a pesar del evidente distanciamiento político que mantiene con Milei.



estará presente en el Palacio Libertad, a pesar del evidente distanciamiento político que mantiene con Milei. Sin audiencia privada: aunque en el Senado se hicieron gestiones para conseguirle un mano a mano con el Pontífice en la Nunciatura Apostólica, la actividad no figura en el programa protocolar.

El «bypass» de Mauricio Macri y la lista de los excluidos

Pese al cerrojo impuesto por el Gobierno nacional, habrá una excepción de peso. Mauricio Macri logró colarse en la agenda de la visita: participará de la misa multitudinaria del lunes 9 a las 11:30 en Palermo, sentado en el sector reservado para las autoridades del Gobierno de la Ciudad tras ser invitado por su primo y jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri.

La restricción dispuesta por Casa Rosda afecta a todos los presidentes de la democracia de manera uniforme:

Cristina Fernández de Kirchner: excluida de la lista, su eventual asistencia hubiera requerido una autorización judicial especial por cumplir arresto domiciliario en su departamento de Constitución tras la condena en la causa Vialidad.



excluida de la lista, su eventual asistencia hubiera requerido una autorización judicial especial por cumplir arresto domiciliario en su departamento de Constitución tras la condena en la causa Vialidad. Alberto Fernández: el mandatario con gestión entre 2019 y 2023 tampoco fue convocado por la Casa Rosada.



el mandatario con gestión entre 2019 y 2023 tampoco fue convocado por la Casa Rosada. Eduardo Duhalde y Adolfo Rodríguez Saá: quedaron marginados de los eventos institucionales de recepción.

El cronograma del domingo en Buenos Aires

El presidente Javier Milei recibirá a León XIV el domingo por la tarde tras su vuelo desde Montevideo. Luego de rendir honores en la Plaza San Martín y mantener una audiencia privada en la Casa Rosada, la comitiva se trasladará al Palacio Libertad.

Allí se dará la fotografía de mayor peso político e institucional, donde los gobernadores de todas las fuerzas y los legisladores nacionales representarán al país ante la presencia del sucesor de Francisco.